Bayer Leverkusen - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Bayer Leverkusen - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
El Bayer Leverkusen, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el BayArena ante el Villareal este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Olympiacos, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el 35o lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Ajax, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 21
| 7
|2
| Bayern Munich
| 18
| 7
|3
| Real Madrid
| 15
| 7
|4
| Liverpool
| 15
| 7
|5
| Tottenham Hotspur
| 14
| 7
|6
| Paris Saint-Germain
| 13
| 7
|7
| Newcastle United
| 13
| 7
|8
| Chelsea
| 13
| 7
|9
| Barcelona
| 13
| 7
|10
| Sporting CP
| 13
| 7
|11
| Manchester City
| 13
| 7
|12
| Atlético
| 13
| 7
|13
| Atalanta
| 13
| 7
|14
| Inter
| 12
| 7
|15
| Juventus
| 12
| 7
|16
| Borussia Dortmund
| 11
| 7
|17
| Galatasaray
| 10
| 7
|18
| Qarabag FK
| 10
| 7
|19
| Marseille
| 9
| 7
|20
| Bayer Leverkusen
| 9
| 7
|21
| Monaco
| 9
| 7
|22
| PSV Eindhoven
| 8
| 7
|23
| Athletic Bilbao
| 8
| 7
|24
| Olympiacos
| 8
| 7
|25
| SSC Napoli
| 8
| 7
|26
| FC Copenhague
| 8
| 7
|27
| Brujas
| 7
| 7
|28
| Bodoe/Glimt
| 6
| 7
|29
| Benfica
| 6
| 7
|30
| Pafos FC
| 6
| 7
|31
| Union St.Gilloise
| 6
| 7
|32
| Ajax
| 6
| 7
|33
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 7
|34
| Slavia Prague
| 3
| 7
|35
| Villarreal
| 1
| 7
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 7
-Onces iniciales confirmados.
BAYER LEVERKUSEN: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Loic Bade; Lucas Vazquez, Equi Fernandez, Aleix Garcia, Alejandro Grimaldo, Malik Tillman, Ibrahim Maza, Patrik Schick.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Thomas Partey, Alassane Diatta; Nicolas Pepe, Tani Oluwaseyi.
-Últimos Resultados del Bayer Leverkusen.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/01/2026
| Champions
| Olympiacos
| 2-0
| Bayer Leverkusen
|10/12/2025
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 2-2
| Newcastle United
|25/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 0-2
| Bayer Leverkusen
|05/11/2025
| Champions
| Benfica
| 0-1
| Bayer Leverkusen
|21/10/2025
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 2-7
| Paris Saint-Germain
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|20/01/2026
| Champions
| Villarreal
| 1-2
| Ajax
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal