Bayer Leverkusen - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: miércoles, 28 enero 2026 22:46
Madrid, 28 de enero de 2026.

El Bayer Leverkusen, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el BayArena ante el Villareal este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Olympiacos, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el 35o lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Ajax, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 21 7
2 Bayern Munich 18 7
3 Real Madrid 15 7
4 Liverpool 15 7
5 Tottenham Hotspur 14 7
6 Paris Saint-Germain 13 7
7 Newcastle United 13 7
8 Chelsea 13 7
9 Barcelona 13 7
10 Sporting CP 13 7
11 Manchester City 13 7
12 Atlético 13 7
13 Atalanta 13 7
14 Inter 12 7
15 Juventus 12 7
16 Borussia Dortmund 11 7
17 Galatasaray 10 7
18 Qarabag FK 10 7
19 Marseille 9 7
20 Bayer Leverkusen 9 7
21 Monaco 9 7
22 PSV Eindhoven 8 7
23 Athletic Bilbao 8 7
24 Olympiacos 8 7
25 SSC Napoli 8 7
26 FC Copenhague 8 7
27 Brujas 7 7
28 Bodoe/Glimt 6 7
29 Benfica 6 7
30 Pafos FC 6 7
31 Union St.Gilloise 6 7
32 Ajax 6 7
33 Eintracht Frankfurt 4 7
34 Slavia Prague 3 7
35 Villarreal 1 7
36 Kairat Almaty 1 7

-Onces iniciales confirmados.
BAYER LEVERKUSEN: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Loic Bade; Lucas Vazquez, Equi Fernandez, Aleix Garcia, Alejandro Grimaldo, Malik Tillman, Ibrahim Maza, Patrik Schick.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Thomas Partey, Alassane Diatta; Nicolas Pepe, Tani Oluwaseyi.

-Últimos Resultados del Bayer Leverkusen.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/01/2026 Champions Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen
10/12/2025 Champions Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle United
25/11/2025 Champions Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen
05/11/2025 Champions Benfica 0-1 Bayer Leverkusen
21/10/2025 Champions Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid
20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal

