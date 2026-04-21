Beatriz Haddad Maia - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Beatriz Haddad Maia - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de abril de 2026.
La tenista Beatriz Haddad Maia(69) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open a la tenista Jessica Bouzas Maneiro(50) este martes a las 12:35.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-1)
| Beatriz Haddad Maia
|11/04/2025
| Billie Jean King Cup Qualifiers, Group B (Round Robin)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-4)
| Beatriz Haddad Maia
-Últimos Resultados de Beatriz Haddad Maia.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Oeiras 3 (Octavos de final)
| Beatriz Haddad Maia
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Maja Chwalinska
|14/04/2026
| Oeiras 3 (Dieciseisavos de final)
| Beatriz Haddad Maia
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Francisca Jorge
|18/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Beatriz Haddad Maia
|09/03/2026
| Austin (Dieciseisavos de final)
| Linda Fruhvirtova
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-4)
| Beatriz Haddad Maia
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-1)
| Beatriz Haddad Maia
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/04/2026
| Copa Colsanitas (Octavos de final)
| Varvara Lepchenko
| 2-1 (6-0, 2-6, 7-5)
| Jessica Bouzas Maneiro
|31/03/2026
| Copa Colsanitas (Dieciseisavos de final)
| Sarah Rakotomanga
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|17/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Boulter
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Linda Noskova
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-1)
| Beatriz Haddad Maia