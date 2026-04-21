Beatriz Haddad Maia - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Beatriz Haddad Maia - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open
Publicado: martes, 21 abril 2026 11:36
Madrid, 21 de abril de 2026.

La tenista Beatriz Haddad Maia(69) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open a la tenista Jessica Bouzas Maneiro(50) este martes a las 12:35.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) Beatriz Haddad Maia
11/04/2025 Billie Jean King Cup Qualifiers, Group B (Round Robin) Jessica Bouzas Maneiro 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) Beatriz Haddad Maia

-Últimos Resultados de Beatriz Haddad Maia.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/04/2026 Oeiras 3 (Octavos de final) Beatriz Haddad Maia 0-2 (0-6, 4-6) Maja Chwalinska
14/04/2026 Oeiras 3 (Dieciseisavos de final) Beatriz Haddad Maia 2-0 (6-4, 7-6) Francisca Jorge
18/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-3, 6-2) Beatriz Haddad Maia
09/03/2026 Austin (Dieciseisavos de final) Linda Fruhvirtova 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) Beatriz Haddad Maia
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) Beatriz Haddad Maia

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/04/2026 Copa Colsanitas (Octavos de final) Varvara Lepchenko 2-1 (6-0, 2-6, 7-5) Jessica Bouzas Maneiro
31/03/2026 Copa Colsanitas (Dieciseisavos de final) Sarah Rakotomanga 0-2 (2-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
17/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Katie Boulter 2-0 (7-6, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (3-6, 3-6) Linda Noskova
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) Beatriz Haddad Maia

