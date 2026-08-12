Belinda Bencic - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Belinda Bencic - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de National Bank Open
Belinda Bencic - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 12 agosto 2026 0:02
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Madrid, 12 de agosto de 2026.

La tenista suiza Belinda Bencic(14) se enfrenta en Cuartos de final del torneo National Bank Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este miércoles no antes de las 01:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Coco Gauff
25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Belinda Bencic 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Coco Gauff
30/09/2025 China Open (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) Coco Gauff
28/04/2025 Madrid Open (Octavos de final) Belinda Bencic 0-2 (4-6, 2-6) Coco Gauff
12/03/2025 BNP Paribas Open (Octavos de final) Coco Gauff 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Belinda Bencic

Últimos Resultados de Belinda Bencic

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Alexandra Eala 0-2 (4-6, 0-6) Belinda Bencic
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Taylor Townsend 1-2 (7-6, 6-7, 4-6) Belinda Bencic
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Sloane Stephens 0-2 (3-6, 1-6) Belinda Bencic
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Coco Gauff
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Belinda Bencic 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) Anna Kalinskaya

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Alina Korneeva 0-2 (3-6, 1-6) Coco Gauff
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (1-6, 4-6) Coco Gauff
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (2-6, 5-7) Coco Gauff
09/07/2026 Wimbledon WTA (Semifinal) Karolina Muchova 2-1 (6-2, 1-6, 7-6) Coco Gauff
07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) Coco Gauff

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