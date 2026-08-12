Belinda Bencic - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Belinda Bencic - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de agosto de 2026.
La tenista suiza Belinda Bencic(14) se enfrenta en Cuartos de final del torneo National Bank Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este miércoles no antes de las 01:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Coco Gauff
|30/09/2025
| China Open (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Coco Gauff
|28/04/2025
| Madrid Open (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Coco Gauff
|12/03/2025
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Belinda Bencic
Últimos Resultados de Belinda Bencic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Alexandra Eala
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Belinda Bencic
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Taylor Townsend
| 1-2 (7-6, 6-7, 4-6)
| Belinda Bencic
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Sloane Stephens
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Belinda Bencic
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Belinda Bencic
| 2-1 (6-4, 4-6, 7-6)
| Anna Kalinskaya
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Alina Korneeva
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Coco Gauff
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Coco Gauff
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Coco Gauff
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-2, 1-6, 7-6)
| Coco Gauff
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 3-6, 3-6)
| Coco Gauff