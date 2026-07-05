Belinda Bencic - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Belinda Bencic - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon WTA
Belinda Bencic - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 21:45
Seguir en

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista suiza Belinda Bencic(11) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(7) este domingo no antes de las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Belinda Bencic 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Coco Gauff
30/09/2025 China Open (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) Coco Gauff
28/04/2025 Madrid Open (Octavos de final) Belinda Bencic 0-2 (4-6, 2-6) Coco Gauff
12/03/2025 BNP Paribas Open (Octavos de final) Coco Gauff 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Belinda Bencic
19/01/2025 Australian Open WTA (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (5-7, 6-2, 6-1) Belinda Bencic

-Últimos Resultados de Belinda Bencic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Belinda Bencic 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) Anna Kalinskaya
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Belinda Bencic 2-0 (7-5, 6-0) Xinyu Wang
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Belinda Bencic 2-0 (6-2, 6-1) Mika Stojsavljevic
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-1 (4-6, 6-4, 6-0) Belinda Bencic
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Peyton Stearns 0-2 (3-6, 3-6) Belinda Bencic

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Claire Liu 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) Coco Gauff
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Solana Sierra 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Coco Gauff
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Tamara Korpatsch 0-2 (2-6, 1-6) Coco Gauff
17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Paula Badosa 2-1 (1-6, 6-3, 6-2) Coco Gauff
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Anastasia Potapova

Contador

Contenido patrocinado