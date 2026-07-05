Belinda Bencic - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Belinda Bencic - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista suiza Belinda Bencic(11) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(7) este domingo no antes de las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Coco Gauff
|30/09/2025
| China Open (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Coco Gauff
|28/04/2025
| Madrid Open (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Coco Gauff
|12/03/2025
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Belinda Bencic
|19/01/2025
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (5-7, 6-2, 6-1)
| Belinda Bencic
-Últimos Resultados de Belinda Bencic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Belinda Bencic
| 2-1 (6-4, 4-6, 7-6)
| Anna Kalinskaya
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Belinda Bencic
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Xinyu Wang
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Belinda Bencic
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Mika Stojsavljevic
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-0)
| Belinda Bencic
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Peyton Stearns
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Belinda Bencic
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Claire Liu
| 1-2 (3-6, 7-6, 2-6)
| Coco Gauff
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Solana Sierra
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Coco Gauff
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Tamara Korpatsch
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Coco Gauff
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-2)
| Coco Gauff
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Anastasia Potapova