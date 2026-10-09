Ben Shelton - Daniel Altmaier, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Ben Shelton - Daniel Altmaier: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de octubre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista alemán Daniel Altmaier(67) este viernes no antes de las 06:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Jakub Mensik
| 2-0 (5-6, 6-4, 6-3)
| Ben Shelton
|18/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Ben Shelton
|13/09/2026
| US Open ATP (Final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-3, 7-6, 5-7, 6-2)
| Ben Shelton
|12/09/2026
| US Open ATP (Semifinal)
| Frances Tiafoe
| 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|09/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6)
| Carlos Alcaraz
Últimos Resultados de Daniel Altmaier
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Holger Rune
| 1-2 (6-1, 6-7, 4-6)
| Daniel Altmaier
|28/09/2026
| China Open, Qualification (Octavos de final)
| Jie Cui
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Daniel Altmaier
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Dino Prizmic
|02/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Zachary Svajda
| 3-1 (6-3, 6-1, 6-7, 6-2)
| Daniel Altmaier
|26/08/2026
| Winston-Salem Open (Octavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Ignacio Buse