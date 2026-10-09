Ben Shelton - Daniel Altmaier, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Ben Shelton - Daniel Altmaier: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters
Ben Shelton - Daniel Altmaier: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 9 octubre 2026 5:01
Seguir en

Madrid, 9 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista alemán Daniel Altmaier(67) este viernes no antes de las 06:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Daniel Altmaier 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Ben Shelton

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jakub Mensik 2-0 (5-6, 6-4, 6-3) Ben Shelton
18/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-4) Ben Shelton
13/09/2026 US Open ATP (Final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 7-6, 5-7, 6-2) Ben Shelton
12/09/2026 US Open ATP (Semifinal) Frances Tiafoe 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7) Ben Shelton
09/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6) Carlos Alcaraz

Últimos Resultados de Daniel Altmaier

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Holger Rune 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) Daniel Altmaier
28/09/2026 China Open, Qualification (Octavos de final) Jie Cui 2-0 (6-4, 6-1) Daniel Altmaier
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Daniel Altmaier 0-2 (4-6, 3-6) Dino Prizmic
02/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Zachary Svajda 3-1 (6-3, 6-1, 6-7, 6-2) Daniel Altmaier
26/08/2026 Winston-Salem Open (Octavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (6-7, 5-7) Ignacio Buse
Contador

Contenido patrocinado