Ben Shelton - Learner Tien, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Ben Shelton - Learner Tien: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
El tenista Estadounidense Ben Shelton(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Learner Tien(27) este domingo a las 21:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/06/2025
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Learner Tien
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-3)
| Reilly Opelka
|15/02/2026
| Dallas Open (Final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|15/02/2026
| Dallas Open (Semifinal)
| Denis Shapovalov
| 1-2 (6-4, 4-6, 6-7)
| Ben Shelton
|14/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|13/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Adrian Mannarino
| 1-2 (6-7, 7-6, 3-6)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Learner Tien.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Learner Tien
|22/02/2026
| Delray Beach Open (Semifinal)
| Tommy Paul
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Learner Tien
|21/02/2026
| Delray Beach Open (Cuartos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-5)
| Frances Tiafoe
|19/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-6)
| Miomir Kecmanovic
|10/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Learner Tien