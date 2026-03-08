Ben Shelton - Learner Tien, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Ben Shelton - Learner Tien: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open
Ben Shelton - Learner Tien: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 marzo 2026 20:02
Seguir en

Madrid, 8 de marzo de 2026.

El tenista Estadounidense Ben Shelton(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Learner Tien(27) este domingo a las 21:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/06/2025 Mallorca Championships (Octavos de final) Ben Shelton 0-2 (4-6, 6-7) Learner Tien

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 6-3) Reilly Opelka
15/02/2026 Dallas Open (Final) Taylor Fritz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Ben Shelton
15/02/2026 Dallas Open (Semifinal) Denis Shapovalov 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) Ben Shelton
14/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Ben Shelton
13/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Adrian Mannarino 1-2 (6-7, 7-6, 3-6) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Learner Tien.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Adam Walton 0-2 (6-7, 6-7) Learner Tien
22/02/2026 Delray Beach Open (Semifinal) Tommy Paul 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Learner Tien
21/02/2026 Delray Beach Open (Cuartos de final) Learner Tien 2-1 (7-6, 3-6, 7-5) Frances Tiafoe
19/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Learner Tien 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) Miomir Kecmanovic
10/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 2-0 (7-5, 7-6) Learner Tien

Contador

Contenido patrocinado