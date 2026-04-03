Ben Shelton - Thiago Agustin Tirante, en directo hoy: sigue el partido de US Men's Clay Court Championships

Ben Shelton - Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Men's Clay Court Championships
Ben Shelton - Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Men's Clay Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 3 abril 2026 19:35
Madrid, 3 de abril de 2026.

El tenista Estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Men's Clay Court Championships al tenista Argentino Thiago Agustin Tirante(83) este viernes a las 20:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/04/2026 US Men's Clay Court Championships (Octavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-6, 7-6) Zhizhen Zhang
22/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 6-7, 3-6) Alexander Shevchenko
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Learner Tien
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 6-3) Reilly Opelka
15/02/2026 Dallas Open (Final) Taylor Fritz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/04/2026 US Men's Clay Court Championships (Octavos de final) Thiago Agustin Tirante 2-0 (6-2, 6-0) Mackenzie McDonald
31/03/2026 US Men's Clay Court Championships (Dieciseisavos de final) Colton Smith 0-2 (0-6, 3-6) Thiago Agustin Tirante
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-4, 6-2) Thiago Agustin Tirante
20/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Valentin Royer 1-2 (5-7, 7-6, 6-7) Thiago Agustin Tirante
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Thiago Agustin Tirante 1-2 (6-3, 5-7, 4-6) Martin Landaluce

