Ben Shelton - Thiago Agustin Tirante, en directo hoy: sigue el partido de US Men's Clay Court Championships

Ben Shelton - Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Men's Clay Court Championships
Madrid, 3 de abril de 2026.
El tenista Estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Men's Clay Court Championships al tenista Argentino Thiago Agustin Tirante(83) este viernes a las 20:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/04/2026
| US Men's Clay Court Championships (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Zhizhen Zhang
|22/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 6-7, 3-6)
| Alexander Shevchenko
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Learner Tien
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-3)
| Reilly Opelka
|15/02/2026
| Dallas Open (Final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/04/2026
| US Men's Clay Court Championships (Octavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Mackenzie McDonald
|31/03/2026
| US Men's Clay Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Colton Smith
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Thiago Agustin Tirante
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Thiago Agustin Tirante
|20/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Valentin Royer
| 1-2 (5-7, 7-6, 6-7)
| Thiago Agustin Tirante
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-2 (6-3, 5-7, 4-6)
| Martin Landaluce