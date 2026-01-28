Benfica - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Benfica - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
El Benfica, situado en la 29a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el Estadio da Luz ante el Real Madrid este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Juventus, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 6 - 1 cosechada en su estadio contra el Monaco, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
BENFICA: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomas Araujo, Nicolas Otamendi, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Alvaro Carreras, Dean Huijsen; Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
-Últimos Resultados del Benfica.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/01/2026
| Champions
| Juventus
| 2-0
| Benfica
|10/12/2025
| Champions
| Benfica
| 2-0
| SSC Napoli
|25/11/2025
| Champions
| Ajax
| 0-2
| Benfica
|05/11/2025
| Champions
| Benfica
| 0-1
| Bayer Leverkusen
|21/10/2025
| Champions
| Newcastle United
| 3-0
| Benfica
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|20/01/2026
| Champions
| Real Madrid
| 6-1
| Monaco
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla