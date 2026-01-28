Benfica - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Benfica - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions
Onces Iniciales confirmados: Benfica - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 22:40
Seguir en

Madrid, 28 de enero de 2026.

###WidgetCompleto###

El Benfica, situado en la 29a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el Estadio da Luz ante el Real Madrid este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Juventus, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 6 - 1 cosechada en su estadio contra el Monaco, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
BENFICA: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomas Araujo, Nicolas Otamendi, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Alvaro Carreras, Dean Huijsen; Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

###WidgetComentarios###

-Últimos Resultados del Benfica.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/01/2026 Champions Juventus 2-0 Benfica
10/12/2025 Champions Benfica 2-0 SSC Napoli
25/11/2025 Champions Ajax 0-2 Benfica
05/11/2025 Champions Benfica 0-1 Bayer Leverkusen
21/10/2025 Champions Newcastle United 3-0 Benfica

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid
20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco
17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla

Contador

Contenido patrocinado