Borussia Dortmund - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Borussia Dortmund - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 25 de noviembre de 2025.
El Borussia Dortmund, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Signal Iduna Park ante el Villareal este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Manchester City, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el 32o lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Pafos FC, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Aaron Anselmino, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Serhou Guirassy.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Thomas Partey, Santi Comesana; Nicolas Pepe, Tani Oluwaseyi.
-Últimos Resultados del Borussia Dortmund.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 4-1
| Borussia Dortmund
|21/10/2025
| Champions
| FC Koebenhavn
| 2-4
| Borussia Dortmund
|01/10/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-1
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Juventus
| 4-4
| Borussia Dortmund
|15/04/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|05/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-0
| Villarreal
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal