Borussia Dortmund - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Borussia Dortmund - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions

Madrid, 25 de noviembre de 2025.

El Borussia Dortmund, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Signal Iduna Park ante el Villareal este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Manchester City, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el 32o lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Pafos FC, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Aaron Anselmino, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Serhou Guirassy.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Thomas Partey, Santi Comesana; Nicolas Pepe, Tani Oluwaseyi.

-Últimos Resultados del Borussia Dortmund.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/11/2025 Champions Manchester City 4-1 Borussia Dortmund 21/10/2025 Champions FC Koebenhavn 2-4 Borussia Dortmund 01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao 16/09/2025 Champions Juventus 4-4 Borussia Dortmund 15/04/2025 Champions Borussia Dortmund 3-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Villareal.