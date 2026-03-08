Brandon Nakashima - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Brandon Nakashima - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
El tenista Estadounidense Brandon Nakashima(30) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Alemán Alexander Zverev(4) este domingo a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2025
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|13/06/2025
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Brandon Nakashima
|01/09/2024
| US Open ATP (Octavos de final)
| Brandon Nakashima
| 1-3 (6-3, 1-6, 2-6, 2-6)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Camilo Ugo Carabelli
|28/02/2026
| Mexican Open (Semifinal)
| Frances Tiafoe
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-4)
| Brandon Nakashima
|27/02/2026
| Mexican Open (Cuartos de final)
| Valentin Vacherot
| 1-2 (6-2, 2-6, 3-6)
| Brandon Nakashima
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Patrick Kypson
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Elias Ymer
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (3-6, 7-6, 6-7)
| Miomir Kecmanovic
|25/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Corentin Moutet
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5)
| Alexander Zverev
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6)
| Learner Tien