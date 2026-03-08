Brandon Nakashima - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Brandon Nakashima - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open
Brandon Nakashima - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 marzo 2026 18:03
Seguir en

Madrid, 8 de marzo de 2026.

El tenista Estadounidense Brandon Nakashima(30) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Alemán Alexander Zverev(4) este domingo a las 19:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2025 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 0-2 (4-6, 4-6) Alexander Zverev
13/06/2025 Stuttgart Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-5, 6-4) Brandon Nakashima
01/09/2024 US Open ATP (Octavos de final) Brandon Nakashima 1-3 (6-3, 1-6, 2-6, 2-6) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-3, 6-4) Camilo Ugo Carabelli
28/02/2026 Mexican Open (Semifinal) Frances Tiafoe 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) Brandon Nakashima
27/02/2026 Mexican Open (Cuartos de final) Valentin Vacherot 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) Brandon Nakashima
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-4, 6-4) Patrick Kypson
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-3, 6-4) Elias Ymer

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (3-6, 4-6) Alexander Zverev
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Alexander Zverev 1-2 (3-6, 7-6, 6-7) Miomir Kecmanovic
25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Corentin Moutet
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Carlos Alcaraz 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) Alexander Zverev
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6) Learner Tien

Contador

Contenido patrocinado