Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 12 abril 2026 14:04
Seguir en

Madrid, 12 de abril de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este domingo a las 15:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (6-7, 5-7) Jannik Sinner
18/10/2025 Six Kings Slam (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner
07/09/2025 US Open ATP (Final) Jannik Sinner 1-3 (2-6, 6-3, 1-6, 4-6) Carlos Alcaraz
18/08/2025 Cincinnati Open (Final) Jannik Sinner 0-0 (0-5) Carlos Alcaraz
13/07/2025 Wimbledon ATP (Final) Jannik Sinner 3-1 (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) Carlos Alcaraz

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Valentin Vacherot
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 6-0) Alexander Bublik
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) Tomas Etcheverry
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-1, 6-3) Sebastian Baez
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Sebastian Korda

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (3-6, 4-6) Jannik Sinner
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Tomas Machac 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Jannik Sinner
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Ugo Humbert 0-2 (3-6, 0-6) Jannik Sinner
29/03/2026 Miami Open (Final) Jiri Lehecka 0-2 (4-6, 4-6) Jannik Sinner

Contador

