Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de abril de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este domingo a las 15:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Jannik Sinner
|18/10/2025
| Six Kings Slam (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|07/09/2025
| US Open ATP (Final)
| Jannik Sinner
| 1-3 (2-6, 6-3, 1-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|18/08/2025
| Cincinnati Open (Final)
| Jannik Sinner
| 0-0 (0-5)
| Carlos Alcaraz
|13/07/2025
| Wimbledon ATP (Final)
| Jannik Sinner
| 3-1 (4-6, 6-4, 6-4, 6-4)
| Carlos Alcaraz
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Valentin Vacherot
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Alexander Bublik
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-3)
| Tomas Etcheverry
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Sebastian Baez
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Sebastian Korda
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Jannik Sinner
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Ugo Humbert
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Jannik Sinner
|29/03/2026
| Miami Open (Final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jannik Sinner