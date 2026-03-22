Celta de Vigo - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante el Deportivo Alavés este domingo a las 16:15, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Carlos Dominguez; Alvaro Nunez, Hugo Sotelo, Oscar Mingueza, Hugo Alvarez; Jones El-Abdellaoui, Borja Iglesias, Ferran Jutgla.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Victor Parada, Jon Pacheco, Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Carles Alena; Lucas Boye, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta 27/01/2025 LaLiga Alavés 1-1 Celta 16/08/2024 LaLiga Celta 2-1 Alavés 27/04/2024 LaLiga Alavés 3-0 Celta 28/09/2023 LaLiga Celta 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta 06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta 22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca 14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.