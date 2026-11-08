Celta de Vigo - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de noviembre de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante Levante este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra Rayo, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada como local contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Sebastian Caceres, Marcos Alonso; Javi Rueda, Andres Antanon, Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Iago Aspas, Couhaib Driouech, Pablo Duran.LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Nacho Perez, Jeremy Toljan; Dani Requena, Thiago Fernandez, Roger Brugue, Hugo Sotelo, Jon Olasagasti, Etta Eyong.

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