Celta de Vigo - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de septiembre de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante Málaga este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Getafe, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Levante, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Real Madrid 12 5 3 Champions Alavés 10 5 4 Champions Sevilla 10 5 5 Europa League Betis 9 4 6 Conference League Deportivo 8 4 16 Permanencia Celta 3 5 18 Descenso Malaga 2 4 19 Descenso Elche 2 5 20 Descenso Valencia 1 5

Onces iniciales probables

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Miguel Roman, Sergio Carreira; Iago Aspas, Ferran Jutgla, Williot Swedberg.MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; Carlos Dotor, Jens-Lys Cajuste, Dani Lorenzo; David Larrubia, Chupe, Juan Cruz.

Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta 03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta

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