Celta de Vigo - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 13 septiembre 2026 9:01
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Madrid, 13 de septiembre de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante Málaga este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Getafe, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Levante, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 12 4
2 Champions Real Madrid 12 5
3 Champions Alavés 10 5
4 Champions Sevilla 10 5
5 Europa League Betis 9 4
6 Conference League Deportivo 8 4
16 Permanencia Celta 3 5
18 Descenso Malaga 2 4
19 Descenso Elche 2 5
20 Descenso Valencia 1 5

Onces iniciales probables

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Miguel Roman, Sergio Carreira; Iago Aspas, Ferran Jutgla, Williot Swedberg.
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; Carlos Dotor, Jens-Lys Cajuste, Dani Lorenzo; David Larrubia, Chupe, Juan Cruz.

Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta
03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta
30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao
27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante
30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga
24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo
19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga
20/06/2026 LaLiga Almeria 1-2 Malaga
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