Celta de Vigo 1 - 1 Málaga, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 13 septiembre 2026 15:57
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Madrid, 13 de septiembre de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante Málaga este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Getafe, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Miguel Roman, Sergio Carreira; Hugo Gonzalez, Ferran Jutgla, Hugo Alvarez.

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; Carlos Dotor, Jens-Lys Cajuste, Dani Lorenzo; David Larrubia, Chupe, Juan Cruz.

Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta
03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta
30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao
27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante
30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga
24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo
19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga
20/06/2026 LaLiga Almeria 1-2 Malaga

90' +6 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +6 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +5 Posesión de balón: Celta Vigo: 45 %, Málaga: 55 %.

90' +5 Posesión de balón: Celta Vigo: 45 %, Málaga: 55 %.

90' +5 Málaga saca de banda en su mitad del campo.

90' +5 Málaga saca de banda en su mitad del campo.

90' +4 Málaga saca de banda en su mitad del campo.

90' +4 Málaga saca de banda en su mitad del campo.

90' +4 Saque de portería para Celta Vigo.

90' +4 Saque de portería para Celta Vigo.

90' +4 Ocasión para Chupe (Málaga), pero su remate de cabeza sale desviado.

90' +4 Ocasión para Chupe (Málaga), pero su remate de cabeza sale desviado.

90' +4 Pablo Martinez (Málaga) saca el córner desde la derecha.

90' +4 Pablo Martinez (Málaga) saca el córner desde la derecha.

90' +3 Hugo Burcio alivia la presión con un despeje.

90' +3 Hugo Burcio alivia la presión con un despeje.

90' +3 Ramon Enriquez rechaza con éxito el disparo.

90' +3 Ramon Enriquez rechaza con éxito el disparo.

90' +3 Un remate de Couhaib Driouech es rechazado.

90' +3 Un remate de Couhaib Driouech es rechazado.

90' Adrian Nino es penalizado por empujar a Marcos Alonso

90' Adrian Nino es penalizado por empujar a Marcos Alonso

90' +1 Saque de portería para Málaga.

90' +1 Saque de portería para Málaga.

90' +1 Sebastián Cáceres remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

90' +1 Sebastián Cáceres remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

90' Juan Berrocal rechaza con éxito el disparo.

90' Juan Berrocal rechaza con éxito el disparo.

90' +1 Un remate de Javi Galan es rechazado.

90' +1 Un remate de Javi Galan es rechazado.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +1 Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.

90' Angel Recio rechaza con éxito el disparo.

90' Angel Recio rechaza con éxito el disparo.

90' +1 Un remate de Hugo Burcio es rechazado.

90' +1 Un remate de Hugo Burcio es rechazado.

90' Posesión de balón: Celta Vigo: 44 %, Málaga: 56 %.

90' Posesión de balón: Celta Vigo: 44 %, Málaga: 56 %.

90' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

90' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

89' Saque de portería para Málaga.

89' Saque de portería para Málaga.

89' Un remate de vaselina de Iago Aspas (Celta Vigo) se marcha desviado.

89' Un remate de vaselina de Iago Aspas (Celta Vigo) se marcha desviado.

89' Celta Vigo intenta crear peligro.

89' Celta Vigo intenta crear peligro.

88' Fuera de juego señalado a Javi Galan (Celta Vigo).

88' Fuera de juego señalado a Javi Galan (Celta Vigo).

88' Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.

88' Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.

87' Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.

87' Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.

87' Jose Salinas tiene una lesión menor y ha sido sustituido por Juan Berrocal.

87' Jose Salinas tiene una lesión menor y ha sido sustituido por Juan Berrocal.

87' Carlos Puga alivia la presión con un despeje.

87' Carlos Puga alivia la presión con un despeje.

87' Rafita Málaga intercepta un centro dirigido al área.

87' Rafita Málaga intercepta un centro dirigido al área.

87' Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Málaga: 57 %.

87' Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Málaga: 57 %.

86' Chupe se impone a Sebastián Cáceres en un duelo aéreo.

86' Chupe se impone a Sebastián Cáceres en un duelo aéreo.

86' Carlos Puga hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

86' Carlos Puga hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

85' Carlos Puga Málaga intercepta un centro dirigido al área.

85' Carlos Puga Málaga intercepta un centro dirigido al área.

85' Jose Salinas Málaga intercepta un centro dirigido al área.

85' Jose Salinas Málaga intercepta un centro dirigido al área.

84' Cambio táctico. Ferran Jutgla es sustituido por Iago Aspas.

84' Cambio táctico. Ferran Jutgla es sustituido por Iago Aspas.

84' Cambio táctico. Javi Rueda es sustituido por Javi Galan.

84' Cambio táctico. Javi Rueda es sustituido por Javi Galan.

83' Asistencia de Pablo Martinez en el gol.

83' Asistencia de Pablo Martinez en el gol.

83' Pablo Martinez (Málaga) saca el córner desde la izquierda.

83' Pablo Martinez (Málaga) saca el córner desde la izquierda.

83' ¡G O O O O O O L! - Adrian Nino (Málaga) clava el balón en el fondo de la red con un cabezazo.

83' ¡G O O O O O O L! - Adrian Nino (Málaga) clava el balón en el fondo de la red con un cabezazo.

83' Pablo Martinez dispara desde fuera del área, pero Ionut Andrei Radu logra controlar el balón.

83' Pablo Martinez dispara desde fuera del área, pero Ionut Andrei Radu logra controlar el balón.

83' Sebastián Cáceres Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.

83' Sebastián Cáceres Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.

82' Sebastián Cáceres Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.

82' Sebastián Cáceres Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.

82' Rafita saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

82' Rafita saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

81' Saque de portería para Celta Vigo.

81' Saque de portería para Celta Vigo.

81' David Larrubia remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

81' David Larrubia remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

81' El árbitro pita tiro libre a Williot Swedberg (Celta Vigo) por zancadillear a David Larrubia.

81' El árbitro pita tiro libre a Williot Swedberg (Celta Vigo) por zancadillear a David Larrubia.

80' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

80' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

80' Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Málaga: 57 %.

80' Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Málaga: 57 %.

80' Se reanuda el partido.

80' Se reanuda el partido.

77' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

77' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

77' Marcos Alonso es penalizado por empujar a Adrian Nino

77' Marcos Alonso es penalizado por empujar a Adrian Nino

76' Carlos Puga (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Hugo Burcio.

76' Carlos Puga (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Hugo Burcio.

75' Alfonso Herrero alivia la presión con un despeje.

75' Alfonso Herrero alivia la presión con un despeje.

75' Posesión de balón: Celta Vigo: 42 %, Málaga: 58 %.

75' Posesión de balón: Celta Vigo: 42 %, Málaga: 58 %.

75' Saque de portería para Celta Vigo.

75' Saque de portería para Celta Vigo.

75' Cambio táctico. Hugo Alvarez es sustituido por Couhaib Driouech.

75' Cambio táctico. Hugo Alvarez es sustituido por Couhaib Driouech.

74' Cambio táctico. Ilaix Moriba es sustituido por Hugo Burcio.

74' Cambio táctico. Ilaix Moriba es sustituido por Hugo Burcio.

74' Adrian Nino (Málaga) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

74' Adrian Nino (Málaga) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

73' Yoel Lago hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

73' Yoel Lago hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

72' Málaga intenta crear peligro.

72' Málaga intenta crear peligro.

72' A las manos de Ionut Andrei Radu, que sale y se apodera del balón.

72' A las manos de Ionut Andrei Radu, que sale y se apodera del balón.

72' Adrian Nino (Málaga) remata de cabeza, pero el esférico se marcha lejos de la portería.

72' Adrian Nino (Málaga) remata de cabeza, pero el esférico se marcha lejos de la portería.

72' Centro de Juan Cruz Málaga que llega con éxito a un compañero en el área.

72' Centro de Juan Cruz Málaga que llega con éxito a un compañero en el área.

71' Alfonso Herrero Málaga intercepta un centro dirigido al área.

71' Alfonso Herrero Málaga intercepta un centro dirigido al área.

70' Jose Salinas (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Hugo Alvarez.

70' Jose Salinas (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Hugo Alvarez.

70' Ionut Andrei Radu alivia la presión con un despeje.

70' Ionut Andrei Radu alivia la presión con un despeje.

70' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

70' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

70' Ilaix Moriba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

70' Ilaix Moriba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

69' Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Málaga: 57 %.

69' Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Málaga: 57 %.

69' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

69' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

68' El árbitro pita tiro libre a Williot Swedberg (Celta Vigo) por zancadillear a Rafita.

68' El árbitro pita tiro libre a Williot Swedberg (Celta Vigo) por zancadillear a Rafita.

67' Cambio táctico. Izan Merino es sustituido por Adrian Nino.

67' Cambio táctico. Izan Merino es sustituido por Adrian Nino.

67' Cambio táctico. Dani Lorenzo es sustituido por Carlos Puga.

67' Cambio táctico. Dani Lorenzo es sustituido por Carlos Puga.

66' Saque de portería para Málaga.

66' Saque de portería para Málaga.

66' Ferran Jutgla (Celta Vigo) hace un disparo que va desviado.

66' Ferran Jutgla (Celta Vigo) hace un disparo que va desviado.

66' Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Málaga: 57 %.

66' Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Málaga: 57 %.

65' Saque de portería para Málaga.

65' Saque de portería para Málaga.

63' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Williot Swedberg debería haber anotado desde esa posición.

63' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Williot Swedberg debería haber anotado desde esa posición.

63' Buen disparo de Williot Swedberg que va a puerta, pero detiene el portero.

63' Buen disparo de Williot Swedberg que va a puerta, pero detiene el portero.

63' Grave error defensivo cometido por Izan Merino.

63' Grave error defensivo cometido por Izan Merino.

62' Cambio táctico. Hugo Gonzalez es sustituido por Williot Swedberg.

62' Cambio táctico. Hugo Gonzalez es sustituido por Williot Swedberg.

62' Obstrucción de Chupe, que corta la carrera de Ionut Andrei Radu. El árbitro indica tiro libre.

62' Obstrucción de Chupe, que corta la carrera de Ionut Andrei Radu. El árbitro indica tiro libre.

61' Cambio táctico. Joaquin Munoz es sustituido por Juan Cruz.

61' Cambio táctico. Joaquin Munoz es sustituido por Juan Cruz.

61' El árbitro pita tiro libre a Ilaix Moriba (Celta Vigo) por zancadillear a Chupe.

61' El árbitro pita tiro libre a Ilaix Moriba (Celta Vigo) por zancadillear a Chupe.

60' Posesión de balón: Celta Vigo: 44 %, Málaga: 56 %.

60' Posesión de balón: Celta Vigo: 44 %, Málaga: 56 %.

58' El árbitro pita tiro libre a Rafita (Málaga) por zancadillear a Hugo Alvarez.

58' El árbitro pita tiro libre a Rafita (Málaga) por zancadillear a Hugo Alvarez.

58' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

58' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

57' Un remate de Marcos Alonso es rechazado.

57' Un remate de Marcos Alonso es rechazado.

57' Angel Recio Málaga intercepta un centro dirigido al área.

57' Angel Recio Málaga intercepta un centro dirigido al área.

57' Jose Salinas Málaga intercepta un centro dirigido al área.

57' Jose Salinas Málaga intercepta un centro dirigido al área.

57' Hugo Gonzalez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

57' Hugo Gonzalez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

57' Ramon Enriquez rechaza con éxito el disparo.

57' Ramon Enriquez rechaza con éxito el disparo.

57' Un remate de Hugo Gonzalez es rechazado.

57' Un remate de Hugo Gonzalez es rechazado.

56' Sebastián Cáceres se impone a Chupe en un duelo aéreo.

56' Sebastián Cáceres se impone a Chupe en un duelo aéreo.

55' Yoel Lago hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

55' Yoel Lago hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

55' Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Málaga: 57 %.

55' Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Málaga: 57 %.

55' Celta Vigo intenta crear peligro.

55' Celta Vigo intenta crear peligro.

54' Saque de portería para Celta Vigo.

54' Saque de portería para Celta Vigo.

54' Angel Recio remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

54' Angel Recio remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

53' La asistencia al partido de hoy es de 18575 espectadores.

53' La asistencia al partido de hoy es de 18575 espectadores.

53' Ferran Jutgla (Celta Vigo) va demasiado lejos y derriba a Pablo Martinez.

53' Ferran Jutgla (Celta Vigo) va demasiado lejos y derriba a Pablo Martinez.

52' A las manos de Ionut Andrei Radu, que sale y se apodera del balón.

52' A las manos de Ionut Andrei Radu, que sale y se apodera del balón.

52' Yoel Lago rechaza con éxito el disparo.

52' Yoel Lago rechaza con éxito el disparo.

52' [player 1] (Málaga) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

52' [player 1] (Málaga) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

52' Centro de David Larrubia Málaga que llega con éxito a un compañero en el área.

52' Centro de David Larrubia Málaga que llega con éxito a un compañero en el área.

51' Hugo Gonzalez (Celta Vigo) va demasiado lejos y derriba a Izan Merino.

51' Hugo Gonzalez (Celta Vigo) va demasiado lejos y derriba a Izan Merino.

50' Málaga tiene el control del balón.

50' Málaga tiene el control del balón.

49' Posesión de balón: Celta Vigo: 46 %, Málaga: 54 %.

49' Posesión de balón: Celta Vigo: 46 %, Málaga: 54 %.

49' Marcos Alonso rechaza con éxito el disparo.

49' Marcos Alonso rechaza con éxito el disparo.

49' Un remate de Pablo Martinez es rechazado.

49' Un remate de Pablo Martinez es rechazado.

48' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

48' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

48' Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.

48' Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.

46' Cambio táctico. Einar Galilea es sustituido por Ramon Enriquez.

46' Cambio táctico. Einar Galilea es sustituido por Ramon Enriquez.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

45' +4 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +4 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +4 Posesión de balón: Celta Vigo: 42 %, Málaga: 58 %.

45' +4 Posesión de balón: Celta Vigo: 42 %, Málaga: 58 %.

45' +4 Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +4 Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +3 Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.

45' +3 Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.

45' +2 Entrada peligrosa de Javi Rueda (Celta Vigo) sobre Alfonso Herrero.

45' +2 Entrada peligrosa de Javi Rueda (Celta Vigo) sobre Alfonso Herrero.

45' +2 Miguel Roman prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

45' +2 Miguel Roman prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

45' +2 Einar Galilea Málaga intercepta un centro dirigido al área.

45' +2 Einar Galilea Málaga intercepta un centro dirigido al área.

45' +1 Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +1 Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.

45' Posesión de balón: Celta Vigo: 42 %, Málaga: 58 %.

45' Posesión de balón: Celta Vigo: 42 %, Málaga: 58 %.

45' Celta Vigo tiene el control del balón.

45' Celta Vigo tiene el control del balón.

43' Fuera de juego señalado a Javi Rueda (Celta Vigo).

43' Fuera de juego señalado a Javi Rueda (Celta Vigo).

42' Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.

42' Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.

41' ¡Ilaix Moriba dio el pase decisivo para el gol!

41' ¡Ilaix Moriba dio el pase decisivo para el gol!

41' Asistencia de Hugo Gonzalez en el gol.

41' Asistencia de Hugo Gonzalez en el gol.

41' Ilaix Moriba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

41' Ilaix Moriba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

41' G O O O O O O L - marca el Celta Vigo.

41' G O O O O O O L - marca el Celta Vigo.

40' Posesión de balón: Celta Vigo: 41 %, Málaga: 59 %.

40' Posesión de balón: Celta Vigo: 41 %, Málaga: 59 %.

40' Saque de portería para Málaga.

40' Saque de portería para Málaga.

40' Hugo Gonzalez remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

40' Hugo Gonzalez remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

38' Yoel Lago hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

38' Yoel Lago hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

37' Einar Galilea hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

37' Einar Galilea hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

37' Yoel Lago se impone a Chupe en un duelo aéreo.

37' Yoel Lago se impone a Chupe en un duelo aéreo.

35' Saque de portería para Málaga.

35' Saque de portería para Málaga.

35' Ilaix Moriba (Celta Vigo) hace un disparo que va desviado.

35' Ilaix Moriba (Celta Vigo) hace un disparo que va desviado.

35' Javi Rueda crea una ocasión de gol para su compañero.

35' Javi Rueda crea una ocasión de gol para su compañero.

35' Posesión de balón: Celta Vigo: 41 %, Málaga: 59 %.

35' Posesión de balón: Celta Vigo: 41 %, Málaga: 59 %.

34' El árbitro pita tiro libre a Pablo Martinez (Málaga) por zancadillear a Marcos Alonso.

34' El árbitro pita tiro libre a Pablo Martinez (Málaga) por zancadillear a Marcos Alonso.

33' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

33' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

33' Se reanuda el partido.

33' Se reanuda el partido.

30' Posesión de balón: Celta Vigo: 38 %, Málaga: 62 %.

30' Posesión de balón: Celta Vigo: 38 %, Málaga: 62 %.

30' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

30' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

30' Chupe es penalizado por empujar a Yoel Lago

30' Chupe es penalizado por empujar a Yoel Lago

29' Buen disparo de Hugo Gonzalez que va a puerta, pero detiene el portero.

29' Buen disparo de Hugo Gonzalez que va a puerta, pero detiene el portero.

29' Alfonso Herrero alivia la presión con un despeje.

29' Alfonso Herrero alivia la presión con un despeje.

29' Celta Vigo inicia un contraataque.

29' Celta Vigo inicia un contraataque.

29' Ilaix Moriba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

29' Ilaix Moriba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

29' Málaga intenta crear peligro.

29' Málaga intenta crear peligro.

28' Saque de portería para Málaga.

28' Saque de portería para Málaga.

26' Falta táctica cometida por Yoel Lago, que es amonestado.

26' Falta táctica cometida por Yoel Lago, que es amonestado.

26' Yoel Lago (Celta Vigo) va demasiado lejos y derriba a Chupe.

26' Yoel Lago (Celta Vigo) va demasiado lejos y derriba a Chupe.

26' Angel Recio Málaga intercepta un centro dirigido al área.

26' Angel Recio Málaga intercepta un centro dirigido al área.

25' Chupe es penalizado por empujar a Sebastián Cáceres

25' Chupe es penalizado por empujar a Sebastián Cáceres

25' Sebastián Cáceres se impone a Joaquin Munoz en un duelo aéreo.

25' Sebastián Cáceres se impone a Joaquin Munoz en un duelo aéreo.

25' Posesión de balón: Celta Vigo: 37 %, Málaga: 63 %.

25' Posesión de balón: Celta Vigo: 37 %, Málaga: 63 %.

25' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Sergio Carreira debería haber anotado desde esa posición.

25' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Sergio Carreira debería haber anotado desde esa posición.

25' Buen disparo de Sergio Carreira que va a puerta, pero detiene el portero.

25' Buen disparo de Sergio Carreira que va a puerta, pero detiene el portero.

25' Miguel Roman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

25' Miguel Roman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

25' Jose Salinas hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

25' Jose Salinas hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

24' Saque de portería para Málaga.

24' Saque de portería para Málaga.

24' El árbitro corre para amonestar a Einar Galilea (Málaga) por una falta previa.

24' El árbitro corre para amonestar a Einar Galilea (Málaga) por una falta previa.

24' Ocasión para Ferran Jutgla (Celta Vigo), pero su remate de cabeza sale desviado.

24' Ocasión para Ferran Jutgla (Celta Vigo), pero su remate de cabeza sale desviado.

24' Centro de Javi Rueda Celta Vigo que llega con éxito a un compañero en el área.

24' Centro de Javi Rueda Celta Vigo que llega con éxito a un compañero en el área.

23' Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.

23' Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.

22' Fuera de juego señalado a Javi Rueda (Celta Vigo).

22' Fuera de juego señalado a Javi Rueda (Celta Vigo).

21' Sebastián Cáceres se impone a Joaquin Munoz en un duelo aéreo.

21' Sebastián Cáceres se impone a Joaquin Munoz en un duelo aéreo.

21' After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Celta Vigo!

21' After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Celta Vigo!

21' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Celta Vigo.

21' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Celta Vigo.

20' Fuera de juego señalado a Sergio Carreira (Celta Vigo).

20' Fuera de juego señalado a Sergio Carreira (Celta Vigo).

20' Angel Recio hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

20' Angel Recio hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

20' Miguel Roman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

20' Miguel Roman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

20' Posesión de balón: Celta Vigo: 28 %, Málaga: 72 %.

20' Posesión de balón: Celta Vigo: 28 %, Málaga: 72 %.

20' Saque de portería para Málaga.

20' Saque de portería para Málaga.

19' Buen disparo de Ferran Jutgla que va a puerta, pero detiene el portero.

19' Buen disparo de Ferran Jutgla que va a puerta, pero detiene el portero.

18' Centro de Javi Rueda Celta Vigo que llega con éxito a un compañero en el área.

18' Centro de Javi Rueda Celta Vigo que llega con éxito a un compañero en el área.

18' Pablo Martinez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

18' Pablo Martinez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

18' Hugo Gonzalez Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.

18' Hugo Gonzalez Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.

17' Angel Recio se impone a Ferran Jutgla en un duelo aéreo.

17' Angel Recio se impone a Ferran Jutgla en un duelo aéreo.

16' Saque de portería para Celta Vigo.

16' Saque de portería para Celta Vigo.

16' Ocasión para Angel Recio (Málaga), pero su remate de cabeza sale desviado.

16' Ocasión para Angel Recio (Málaga), pero su remate de cabeza sale desviado.

16' David Larrubia (Málaga) saca el córner desde la derecha.

16' David Larrubia (Málaga) saca el córner desde la derecha.

15' Sebastián Cáceres alivia la presión con un despeje.

15' Sebastián Cáceres alivia la presión con un despeje.

15' Posesión de balón: Celta Vigo: 29 %, Málaga: 71 %.

15' Posesión de balón: Celta Vigo: 29 %, Málaga: 71 %.

15' Málaga tiene el control del balón.

15' Málaga tiene el control del balón.

13' El árbitro pita tiro libre a Miguel Roman (Celta Vigo) por zancadillear a Dani Lorenzo.

13' El árbitro pita tiro libre a Miguel Roman (Celta Vigo) por zancadillear a Dani Lorenzo.

13' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

13' Málaga saca de banda en su mitad del campo.

13' Yoel Lago hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

13' Yoel Lago hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Einar Galilea rechaza con éxito el disparo.

12' Einar Galilea rechaza con éxito el disparo.

12' Un remate de Hugo Alvarez es rechazado.

12' Un remate de Hugo Alvarez es rechazado.

12' Centro de Hugo Gonzalez Celta Vigo que llega con éxito a un compañero en el área.

12' Centro de Hugo Gonzalez Celta Vigo que llega con éxito a un compañero en el área.

11' Miguel Roman se impone a David Larrubia en un duelo aéreo.

11' Miguel Roman se impone a David Larrubia en un duelo aéreo.

11' Sebastián Cáceres rechaza con éxito el disparo.

11' Sebastián Cáceres rechaza con éxito el disparo.

11' Un remate de Joaquin Munoz es rechazado.

11' Un remate de Joaquin Munoz es rechazado.

10' Posesión de balón: Celta Vigo: 33 %, Málaga: 67 %.

10' Posesión de balón: Celta Vigo: 33 %, Málaga: 67 %.

10' Saque de portería para Málaga.

10' Saque de portería para Málaga.

9' Saque de portería para Celta Vigo.

9' Saque de portería para Celta Vigo.

9' David Larrubia prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

9' David Larrubia prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

8' El árbitro pita tiro libre a Sebastián Cáceres (Celta Vigo) por zancadillear a Joaquin Munoz.

8' El árbitro pita tiro libre a Sebastián Cáceres (Celta Vigo) por zancadillear a Joaquin Munoz.

8' Fuera de juego señalado a Marcos Alonso (Celta Vigo).

8' Fuera de juego señalado a Marcos Alonso (Celta Vigo).

7' El árbitro pita tiro libre a Pablo Martinez (Málaga) por zancadillear a Ilaix Moriba.

7' El árbitro pita tiro libre a Pablo Martinez (Málaga) por zancadillear a Ilaix Moriba.

5' Posesión de balón: Celta Vigo: 42 %, Málaga: 58 %.

5' Posesión de balón: Celta Vigo: 42 %, Málaga: 58 %.

5' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

5' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Celta Vigo tiene el control del balón.

4' Celta Vigo tiene el control del balón.

3' El árbitro pita tiro libre a Izan Merino (Málaga) por zancadillear a Ferran Jutgla.

3' El árbitro pita tiro libre a Izan Merino (Málaga) por zancadillear a Ferran Jutgla.

2' Ionut Andrei Radu Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.

2' Ionut Andrei Radu Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.

2' Dani Lorenzo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

2' Dani Lorenzo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

2' Sebastián Cáceres alivia la presión con un despeje.

2' Sebastián Cáceres alivia la presión con un despeje.

2' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' Málaga saca, y da comienzo el partido.

1' Málaga saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a Abanca Balaidos. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Abanca Balaidos. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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