Celta de Vigo 1 - 1 Málaga, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 13 de septiembre de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante Málaga este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Getafe, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Miguel Roman, Sergio Carreira; Hugo Gonzalez, Ferran Jutgla, Hugo Alvarez.
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; Carlos Dotor, Jens-Lys Cajuste, Dani Lorenzo; David Larrubia, Chupe, Juan Cruz.
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
|24/08/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Deportivo
|19/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Malaga
|20/06/2026
| LaLiga
| Almeria
| 1-2
| Malaga