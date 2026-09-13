Celta de Vigo 1 - 1 Málaga, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 13 de septiembre de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante Málaga este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Getafe, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Miguel Roman, Sergio Carreira; Hugo Gonzalez, Ferran Jutgla, Hugo Alvarez.MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; Carlos Dotor, Jens-Lys Cajuste, Dani Lorenzo; David Larrubia, Chupe, Juan Cruz.

Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta 03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta

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