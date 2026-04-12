Celta de Vigo - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 12 abril 2026 13:35
Madrid, 12 de abril de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Oviedo este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 79 31
2 Champions Real Madrid 70 31
3 Champions Villarreal 58 30
4 Champions Atlético 57 31
5 Europa League Betis 45 30
6 Conference League Celta 44 30
18 Descenso Mallorca 31 30
19 Descenso Levante 26 30
20 Descenso Real Oviedo 24 30

-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Joseph Aidoo, Carlos Dominguez; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Sergio Carreira; Fer Lopez, Pablo Duran, Ferran Jutgla.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Thiago Fernandez, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Federico Vinas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla
21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo
14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia
09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo
04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo

