Celta de Vigo - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 12 abril 2026 17:46
Seguir en

Madrid, 12 de abril de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante el Oviedo este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Javi Rueda, Matias Vecino, Sergio Carreira, Andres Antanon; Williot Swedberg, Pablo Duran, Fer Lopez.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Thiago Fernandez, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Federico Vinas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla
21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo
14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia
09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo
04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo

Contador

