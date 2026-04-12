Celta de Vigo - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 12 de abril de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante el Oviedo este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Javi Rueda, Matias Vecino, Sergio Carreira, Andres Antanon; Williot Swedberg, Pablo Duran, Fer Lopez.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Thiago Fernandez, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Federico Vinas.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo