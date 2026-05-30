Coco Gauff - Anastasia Potapova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Coco Gauff - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de mayo de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista austriaca Anastasia Potapova(30) este sábado a las 16:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/04/2023
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Anastasia Potapova
|25/03/2023
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-2)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Mayar Sherif
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Taylor Townsend
|16/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Final)
| Coco Gauff
| 1-2 (4-6, 7-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Sorana Cirstea
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Coco Gauff
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Anastasia Potapova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Katie Boulter
| 1-2 (7-5, 4-6, 2-6)
| Anastasia Potapova
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Maya Joint
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Anastasia Potapova
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Anastasia Potapova
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Anastasia Potapova
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Karolina Muchova