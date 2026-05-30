Coco Gauff - Anastasia Potapova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Publicado: sábado, 30 mayo 2026 15:02
Madrid, 30 de mayo de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista austriaca Anastasia Potapova(30) este sábado a las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/04/2023 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Coco Gauff 0-2 (2-6, 3-6) Anastasia Potapova
25/03/2023 Miami Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Potapova 2-1 (6-7, 7-5, 6-2) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-2) Mayar Sherif
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-0) Taylor Townsend
16/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Final) Coco Gauff 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) Elina Svitolina
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Sorana Cirstea 0-2 (4-6, 3-6) Coco Gauff
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Coco Gauff 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Anastasia Potapova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 1-2 (7-5, 4-6, 2-6) Anastasia Potapova
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Maya Joint 0-2 (1-6, 2-6) Anastasia Potapova
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-2) Anastasia Potapova
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (3-6, 2-6) Anastasia Potapova
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 2-0 (6-3, 6-2) Karolina Muchova

