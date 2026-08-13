Coco Gauff - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Coco Gauff - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de agosto de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Semifinal del torneo National Bank Open a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este jueves no antes de las 02:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/02/2023
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 0-0 ()
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Belinda Bencic
| 0-0 ()
| Coco Gauff
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Alina Korneeva
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Coco Gauff
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Coco Gauff
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Coco Gauff
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-2, 1-6, 7-6)
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Naomi Osaka
| 0-0 (6-4, 6-7, 4-6)
| Elena Rybakina
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Elena Rybakina
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Daria Kasatkina
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Elena Rybakina
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Elena Rybakina