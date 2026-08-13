Coco Gauff - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Coco Gauff - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de agosto de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Semifinal del torneo National Bank Open a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este jueves no antes de las 02:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/02/2023 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Elena Rybakina 0-0 () Coco Gauff

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Belinda Bencic 0-0 () Coco Gauff 09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Alina Korneeva 0-2 (3-6, 1-6) Coco Gauff 08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (1-6, 4-6) Coco Gauff 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (2-6, 5-7) Coco Gauff 09/07/2026 Wimbledon WTA (Semifinal) Karolina Muchova 2-1 (6-2, 1-6, 7-6) Coco Gauff

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