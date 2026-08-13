Coco Gauff - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Coco Gauff - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de National Bank Open
Coco Gauff - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 13 agosto 2026 1:31
Seguir en

Madrid, 13 de agosto de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Semifinal del torneo National Bank Open a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este jueves no antes de las 02:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/02/2023 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Elena Rybakina 0-0 () Coco Gauff

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Belinda Bencic 0-0 () Coco Gauff
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Alina Korneeva 0-2 (3-6, 1-6) Coco Gauff
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (1-6, 4-6) Coco Gauff
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (2-6, 5-7) Coco Gauff
09/07/2026 Wimbledon WTA (Semifinal) Karolina Muchova 2-1 (6-2, 1-6, 7-6) Coco Gauff

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Naomi Osaka 0-0 (6-4, 6-7, 4-6) Elena Rybakina
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Liudmila Samsonova 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 5-7) Elena Rybakina
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Daria Kasatkina 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Elena Rybakina
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 2-0 (7-6, 6-1) Elena Rybakina

Contador

Contenido patrocinado