Coco Gauff - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Coco Gauff - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Final de Internazionali BNL d'Italia
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 16 mayo 2026 16:01
Madrid, 16 de mayo de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista ucraniana Elina Svitolina(10) este sábado a las 17:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Coco Gauff
27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Coco Gauff 0-2 (1-6, 2-6) Elina Svitolina
30/08/2024 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 1-2 (6-3, 3-6, 3-6) Coco Gauff
07/01/2024 ASB Classic (Final) Coco Gauff 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Sorana Cirstea 0-2 (4-6, 3-6) Coco Gauff
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Coco Gauff 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Mirra Andreeva
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (5-7, 7-5, 6-2) Iva Jovic
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-1 (5-7, 6-0, 6-4) Solana Sierra
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-4) Tereza Valentova

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Iga Swiatek 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) Elina Svitolina
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) Elena Rybakina
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-3) Nikola Bartunkova
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-2) Hailey Baptiste
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-3) Noemi Basiletti

