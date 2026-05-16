Coco Gauff - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Coco Gauff - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de mayo de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista ucraniana Elina Svitolina(10) este sábado a las 17:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Coco Gauff
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|30/08/2024
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (6-3, 3-6, 3-6)
| Coco Gauff
|07/01/2024
| ASB Classic (Final)
| Coco Gauff
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-3)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Sorana Cirstea
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Coco Gauff
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (5-7, 7-5, 6-2)
| Iva Jovic
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (5-7, 6-0, 6-4)
| Solana Sierra
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Tereza Valentova
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Iga Swiatek
| 1-2 (4-6, 6-2, 2-6)
| Elina Svitolina
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (2-6, 6-4, 6-4)
| Elena Rybakina
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Nikola Bartunkova
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Hailey Baptiste
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Noemi Basiletti