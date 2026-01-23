Coco Gauff - Hailey Baptiste, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Coco Gauff - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de enero de 2026.

La tenista Estadounidense Coco Gauff(3) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Estadounidense Hailey Baptiste(70) este viernes a las 04:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/08/2023 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Hailey Baptiste 0-2 (1-6, 4-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-2) Olga Danilovic 19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-3) Kamilla Rakhimova 10/01/2026 United Cup, Final Stage (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-2) Iga Swiatek 07/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-2) Maria Sakkari 05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Coco Gauff 1-2 (1-6, 7-6, 0-6) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.