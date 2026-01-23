Coco Gauff - Hailey Baptiste, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Coco Gauff - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de enero de 2026.
La tenista Estadounidense Coco Gauff(3) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Estadounidense Hailey Baptiste(70) este viernes a las 04:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/08/2023
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Hailey Baptiste
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Olga Danilovic
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Kamilla Rakhimova
|10/01/2026
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Iga Swiatek
|07/01/2026
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Maria Sakkari
|05/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 1-2 (1-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Storm Hunter
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Hailey Baptiste
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-3)
| Taylor Townsend
|12/01/2026
| Hobart International (Dieciseisavos de final)
| Renata Zarazua
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-3)
| Hailey Baptiste
|05/01/2026
| Brisbane International (Treintaidosavos de final)
| Yulia Putintseva
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Hailey Baptiste
|18/10/2025
| Pan Pacific Open, Qualification (Sin Definir)
| Maddison Inglis
| 1-1 (2-6, 6-4, 1-0)
| Hailey Baptiste