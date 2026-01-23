Coco Gauff - Hailey Baptiste, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Coco Gauff - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open WTA
Publicado: viernes, 23 enero 2026 3:00
Madrid, 23 de enero de 2026.

La tenista Estadounidense Coco Gauff(3) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Estadounidense Hailey Baptiste(70) este viernes a las 04:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/08/2023 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Hailey Baptiste 0-2 (1-6, 4-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-2) Olga Danilovic
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-3) Kamilla Rakhimova
10/01/2026 United Cup, Final Stage (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-2) Iga Swiatek
07/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-2) Maria Sakkari
05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Coco Gauff 1-2 (1-6, 7-6, 0-6) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Storm Hunter 0-2 (2-6, 1-6) Hailey Baptiste
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Hailey Baptiste 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Taylor Townsend
12/01/2026 Hobart International (Dieciseisavos de final) Renata Zarazua 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) Hailey Baptiste
05/01/2026 Brisbane International (Treintaidosavos de final) Yulia Putintseva 2-0 (6-2, 6-4) Hailey Baptiste
18/10/2025 Pan Pacific Open, Qualification (Sin Definir) Maddison Inglis 1-1 (2-6, 6-4, 1-0) Hailey Baptiste

