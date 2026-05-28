Coco Gauff - Mayar Sherif, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Coco Gauff - Mayar Sherif: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de mayo de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista Egipcia Mayar Sherif(129) este jueves a las 15:35.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/08/2023
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Mayar Sherif
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Taylor Townsend
|16/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Final)
| Coco Gauff
| 1-2 (4-6, 7-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Sorana Cirstea
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Coco Gauff
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (5-7, 7-5, 6-2)
| Iva Jovic
-Últimos Resultados de Mayar Sherif.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Dalma Galfi
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Mayar Sherif
|21/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Mayar Sherif
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Greet Minnen
|20/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Mayar Sherif
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-1)
| Martina Trevisan
|18/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Mayar Sherif
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-4)
| Andrea Lazaro Garcia
|13/05/2026
| Parma (Octavos de final)
| Dominika Salkova
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Mayar Sherif