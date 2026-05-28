Coco Gauff - Mayar Sherif, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Coco Gauff - Mayar Sherif: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 14:35
Madrid, 28 de mayo de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista Egipcia Mayar Sherif(129) este jueves a las 15:35.

-Últimos enfrentamientos directos.

17/08/2023 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Mayar Sherif 0-2 (2-6, 2-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-0) Taylor Townsend
16/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Final) Coco Gauff 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) Elina Svitolina
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Sorana Cirstea 0-2 (4-6, 3-6) Coco Gauff
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Coco Gauff 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Mirra Andreeva
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (5-7, 7-5, 6-2) Iva Jovic

-Últimos Resultados de Mayar Sherif.

26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Dalma Galfi 0-2 (5-7, 4-6) Mayar Sherif
21/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Mayar Sherif 2-0 (6-3, 6-0) Greet Minnen
20/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Mayar Sherif 2-1 (6-7, 7-5, 6-1) Martina Trevisan
18/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mayar Sherif 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) Andrea Lazaro Garcia
13/05/2026 Parma (Octavos de final) Dominika Salkova 2-0 (7-6, 6-2) Mayar Sherif

