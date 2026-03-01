Cristina Bucsa - Magdalena Frech, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 1 marzo 2026 23:00
Madrid, 1 de marzo de 2026.

La tenista Española Cristina Bucsa(63) se enfrenta en Final del torneo Merida Open Akron a la tenista Polaca Magdalena Frech(57) este lunes a las 00:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/03/2026 Merida Open Akron (Semifinal) Jasmine Paolini 0-2 (5-7, 4-6) Cristina Bucsa
28/02/2026 Merida Open Akron (Cuartos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (3-6, 4-6) Cristina Bucsa
26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (7-6, 6-3) Marina Stakusic
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-3, 6-2) Donna Vekic

-Últimos Resultados de Magdalena Frech.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/03/2026 Merida Open Akron (Semifinal) Magdalena Frech 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) Shuai Zhang
27/02/2026 Merida Open Akron (Cuartos de final) Magdalena Frech 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) Marie Bouzkova
26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (0-6, 3-6) Magdalena Frech
25/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 2-0 (6-4, 7-6) Maria Timofeeva
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Peyton Stearns 2-0 (6-4, 6-2) Magdalena Frech

