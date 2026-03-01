Cristina Bucsa - Magdalena Frech, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Cristina Bucsa - Magdalena Frech: resumen y estadísticas del partido de Final de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de marzo de 2026.
La tenista Española Cristina Bucsa(63) se enfrenta en Final del torneo Merida Open Akron a la tenista Polaca Magdalena Frech(57) este lunes a las 00:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/03/2026
| Merida Open Akron (Semifinal)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Cristina Bucsa
|28/02/2026
| Merida Open Akron (Cuartos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Cristina Bucsa
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Marina Stakusic
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Donna Vekic
-Últimos Resultados de Magdalena Frech.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/03/2026
| Merida Open Akron (Semifinal)
| Magdalena Frech
| 2-1 (6-2, 6-7, 6-3)
| Shuai Zhang
|27/02/2026
| Merida Open Akron (Cuartos de final)
| Magdalena Frech
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-3)
| Marie Bouzkova
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Magdalena Frech
|25/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Maria Timofeeva
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Peyton Stearns
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Magdalena Frech