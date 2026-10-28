Daniel Merida Aguilar - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Daniel Merida Aguilar - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open
Daniel Merida Aguilar - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 12:31
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Madrid, 28 de octubre de 2026.

El tenista español Daniel Merida Aguilar(42) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista ruso Daniil Medvedev(5) este miércoles no antes de las 13:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Botic van de Zandschulp 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) Daniel Merida Aguilar
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alejandro Tabilo 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) Daniel Merida Aguilar
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) Daniel Merida Aguilar
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4) Andrey Rublev
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) Marton Fucsovics

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/10/2026 Almaty Open (Final) Daniil Medvedev 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) Nikoloz Basilashvili
24/10/2026 Almaty Open (Semifinal) Daniil Medvedev 1-0 (6-3, 0-0) Alexander Bublik
23/10/2026 Almaty Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-4) Terence Atmane
22/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-1) Sho Shimabukuro
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev
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