Daniel Merida Aguilar - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Daniel Merida Aguilar - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de octubre de 2026.
El tenista español Daniel Merida Aguilar(42) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista ruso Daniil Medvedev(5) este miércoles no antes de las 13:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-4)
| Daniel Merida Aguilar
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (7-5, 3-6, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 3-0 (7-6, 6-4, 6-3)
| Daniel Merida Aguilar
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4)
| Andrey Rublev
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-2)
| Marton Fucsovics
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/10/2026
| Almaty Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-3)
| Nikoloz Basilashvili
|24/10/2026
| Almaty Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 1-0 (6-3, 0-0)
| Alexander Bublik
|23/10/2026
| Almaty Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Terence Atmane
|22/10/2026
| Almaty Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Sho Shimabukuro
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniil Medvedev