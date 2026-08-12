Daniel Merida Aguilar - Learner Tien, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Daniel Merida Aguilar - Learner Tien: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de agosto de 2026.
El tenista español Daniel Merida Aguilar(63) se enfrenta en Cuartos de final del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Learner Tien(19) este miércoles no antes de las 01:30.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Daniel Merida Aguilar
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-1)
| Alex Michelsen
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Ugo Humbert
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4)
| Liam Draxl
|21/07/2026
| Estoril Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-2 (6-1, 1-6, 5-7)
| Kyrian Jacquet
Últimos Resultados de Learner Tien
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Thiago Agustin Tirante
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Tommy Paul
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (6-3, 0-6, 6-3)
| Gael Monfils
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Learner Tien
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Marton Fucsovics
| 3-1 (6-7, 6-4, 7-6, 6-3)
| Learner Tien