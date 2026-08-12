Daniel Merida Aguilar - Learner Tien, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Daniel Merida Aguilar - Learner Tien: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de National Bank Open
Daniel Merida Aguilar - Learner Tien: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 12 agosto 2026 0:30
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Madrid, 12 de agosto de 2026.

El tenista español Daniel Merida Aguilar(63) se enfrenta en Cuartos de final del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Learner Tien(19) este miércoles no antes de las 01:30.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (3-6, 1-6) Daniel Merida Aguilar
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) Alex Michelsen
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Ugo Humbert 0-2 (3-6, 3-6) Daniel Merida Aguilar
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) Liam Draxl
21/07/2026 Estoril Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-2 (6-1, 1-6, 5-7) Kyrian Jacquet

Últimos Resultados de Learner Tien

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Learner Tien 2-0 (6-4, 6-4) Thiago Agustin Tirante
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Learner Tien 2-0 (6-3, 6-2) Tommy Paul
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Learner Tien 2-1 (6-3, 0-6, 6-3) Gael Monfils
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Adrian Mannarino 2-0 (7-5, 6-4) Learner Tien
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Marton Fucsovics 3-1 (6-7, 6-4, 7-6, 6-3) Learner Tien

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