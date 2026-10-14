Daniil Medvedev - Stefanos Tsitsipas, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Daniil Medvedev - Stefanos Tsitsipas: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de octubre de 2026.
El tenista ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista Griego Stefanos Tsitsipas(43) este miércoles no antes de las 12:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Stefanos Tsitsipas
|09/10/2024
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Daniil Medvedev
|28/10/2023
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Stefanos Tsitsipas
|20/05/2023
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 7-5)
| Stefanos Tsitsipas
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Dalibor Svrcina
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
|05/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 1-0 (7-5, 5-3)
| Daniil Medvedev
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Francisco Cerundolo
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-3)
| Taylor Fritz
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Luciano Darderi
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Stefanos Tsitsipas
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Kimmer Coppejans
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Stefanos Tsitsipas
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Stefanos Tsitsipas
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Stefanos Tsitsipas