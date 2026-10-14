Daniil Medvedev - Stefanos Tsitsipas, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Daniil Medvedev - Stefanos Tsitsipas: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Shanghai Rolex Masters
Daniil Medvedev - Stefanos Tsitsipas: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 14 octubre 2026 11:02
Seguir en

Madrid, 14 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista Griego Stefanos Tsitsipas(43) este miércoles no antes de las 12:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 0-2 (3-6, 4-6) Stefanos Tsitsipas
09/10/2024 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Stefanos Tsitsipas 0-2 (6-7, 3-6) Daniil Medvedev
28/10/2023 Erste Bank Open (Semifinal) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 7-6) Stefanos Tsitsipas
20/05/2023 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 7-5) Stefanos Tsitsipas

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-3) Dalibor Svrcina
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff
05/10/2026 China Open (Semifinal) Novak Djokovic 1-0 (7-5, 5-3) Daniil Medvedev
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-3) Francisco Cerundolo
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff

Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) Taylor Fritz
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Luciano Darderi 0-2 (3-6, 4-6) Stefanos Tsitsipas
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Kimmer Coppejans 0-2 (3-6, 5-7) Stefanos Tsitsipas
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Valentin Vacherot 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Stefanos Tsitsipas
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Tomas Etcheverry 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Stefanos Tsitsipas
Contador

Contenido patrocinado