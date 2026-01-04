Deportivo Alavés - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de enero de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Oviedo este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Denis Suarez, Antonio Blanco, Pablo Ibanez; Calebe, Carles Alena, Antonio Martinez.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly, David Costas, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Josip Brekalo, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Federico Vinas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/01/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Oviedo.