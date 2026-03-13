Deportivo Alavés - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: viernes, 13 marzo 2026 16:02
Madrid, 13 de marzo de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Villareal este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 54 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 67 27
2 Champions Real Madrid 63 27
3 Champions Atlético 54 27
4 Champions Villarreal 54 27
5 Europa League Betis 43 27
6 Conference League Celta 40 27
16 Permanencia Alavés 27 27
18 Descenso Mallorca 25 27
19 Descenso Levante 22 27
20 Descenso Real Oviedo 18 27

-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Youssef Enriquez, Victor Parada, Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Antonio Blanco, Jon Guridi, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
08/03/2025 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
09/11/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Alavés
10/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
22/10/2023 LaLiga Villarreal 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés
27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés
23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona
14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche
28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal
22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal

