Onces Iniciales probables: Elche - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de noviembre de 2026.

El Elche, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante Atlético de Madrid este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Levante, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 36 13 2 Champions Real Madrid 33 13 3 Champions Atlético 31 13 4 Champions Betis 27 13 5 Europa League Real Sociedad 22 13 6 Conference League Racing 20 14 18 Descenso Getafe 12 13 19 Descenso Elche 11 13 20 Descenso Malaga 5 13

Onces iniciales probables

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Federico Redondo, Victor Chust, Roy Revivo; Lucas Cepeda, Grady Diangana, Javi Morcillo, German Valera, Gonzalo Villar, Fer Nino.ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill; Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Morten Hjulmand; Julian Alvarez, Alejandro Baena, Giuliano Simeone.

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