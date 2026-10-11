Elche - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.

El Elche, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante Celta de Vigo este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Celta de Vigo ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 5 - 0 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Real Madrid 18 8 4 Champions Betis 16 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 8 15 Permanencia Celta 7 7 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Malaga 4 8 20 Descenso Valencia 4 7

Onces iniciales probables

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Victor Chust, Pedro Bigas; Gonzalo Villar, Javi Morcillo, Thomas Lemar, German Valera; Abiel Osorio, Fer Nino.CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Hugo Gonzalez, Ferran Jutgla, Hugo Alvarez.

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