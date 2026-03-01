Elche - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de marzo de 2026.
El Elche, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Espanyol este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota de 4 - 2 cosechada contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Celta
| 37
| 25
|8
| Permanencia
| Espanyol
| 35
| 25
|17
| Permanencia
| Elche
| 25
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 26
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 25
-Onces iniciales probables.
ELCHE: Matias Dituro; Leo Petrot, Pedro Bigas, Victor Chust; Tete Morente, Lucas Cepeda, Aleix Febas, German Valera, Marc Aguado; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Carlos Romero, Omar El Hilali, Clemens Riedel, Fernando Calero, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Jofre Carreras, Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Kike Garcia.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|27/04/2024
| LaLiga2
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|18/11/2023
| LaLiga2
| Elche
| 0-2
| Espanyol
|19/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|07/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Elche
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol