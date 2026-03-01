Elche - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Elche - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 1 marzo 2026 9:01
Madrid, 1 de marzo de 2026.

El Elche, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Espanyol este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota de 4 - 2 cosechada contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 64 26
2 Champions Real Madrid 60 25
3 Champions Atlético 51 26
4 Champions Villarreal 51 26
5 Europa League Betis 42 25
6 Conference League Celta 37 25
8 Permanencia Espanyol 35 25
17 Permanencia Elche 25 25
18 Descenso Mallorca 24 26
19 Descenso Levante 21 26
20 Descenso Real Oviedo 17 25

-Onces iniciales probables.
ELCHE: Matias Dituro; Leo Petrot, Pedro Bigas, Victor Chust; Tete Morente, Lucas Cepeda, Aleix Febas, German Valera, Marc Aguado; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Carlos Romero, Omar El Hilali, Clemens Riedel, Fernando Calero, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Jofre Carreras, Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Kike Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche
27/04/2024 LaLiga2 Elche 2-2 Espanyol
18/11/2023 LaLiga2 Elche 0-2 Espanyol
19/02/2023 LaLiga Elche 0-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche
13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna
07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche
31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona
23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta
09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol
30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés
24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol

