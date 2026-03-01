Elche - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de marzo de 2026.

El Elche, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Espanyol este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota de 4 - 2 cosechada contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Matias Dituro; Leo Petrot, Pedro Bigas, David Affengruber; Tete Morente, Lucas Cepeda, Aleix Febas, German Valera, Marc Aguado; Rafa Mir, Andre Silva.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pere Milla, Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan; Kike Garcia, Edu Exposito.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 27/04/2024 LaLiga2 Elche 2-2 Espanyol 18/11/2023 LaLiga2 Elche 0-2 Espanyol 19/02/2023 LaLiga Elche 0-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche

-Últimos Resultados del Espanyol.