Elche - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
El Elche, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Mallorca este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|16
| Permanencia
| Mallorca
| 28
| 28
|18
| Descenso
| Elche
| 26
| 28
|19
| Descenso
| Levante
| 23
| 28
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Onces iniciales probables.
ELCHE: Matias Dituro; Adria Pedrosa, Victor Chust, David Affengruber, German Valera, Leo Petrot; Lucas Cepeda, Federico Redondo, Aleix Febas; Martim Neto, Andre Silva.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Antonio Raillo, Justin-Noel Kalumba, Martin Valjent; Omar Mascarell, Mateo Joseph, Pablo Torre, Manu Morlanes, Samu, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche
|04/03/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis