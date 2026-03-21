Elche - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Elche - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 9:01
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Madrid, 21 de marzo de 2026.

El Elche, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Mallorca este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 70 28
2 Champions Real Madrid 66 28
3 Champions Villarreal 58 29
4 Champions Atlético 57 28
5 Europa League Betis 44 28
6 Conference League Celta 41 28
16 Permanencia Mallorca 28 28
18 Descenso Elche 26 28
19 Descenso Levante 23 28
20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.
ELCHE: Matias Dituro; Adria Pedrosa, Victor Chust, David Affengruber, German Valera, Leo Petrot; Lucas Cepeda, Federico Redondo, Aleix Febas; Martim Neto, Andre Silva.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Antonio Raillo, Justin-Noel Kalumba, Martin Valjent; Omar Mascarell, Mateo Joseph, Pablo Torre, Manu Morlanes, Samu, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche
04/03/2023 LaLiga Mallorca 0-1 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche
08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche
01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol
20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche
13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis

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