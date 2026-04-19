Elena Rybakina - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Elena Rybakina - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de abril de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Checa Karolina Muchova(12) este domingo a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (2-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
|16/03/2023
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 1-2 (6-7, 6-2, 4-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Mirra Andreeva
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Leylah Fernandez
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Diana Shnaider
|27/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elena Rybakina
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 1-2 (4-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Coco Gauff
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-0)
| Elise Mertens
|14/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Aliaksandra Sasnovich
|26/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Karolina Muchova