Elena Rybakina - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Elena Rybakina - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Final de Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 19 abril 2026 12:03
Seguir en

Madrid, 19 de abril de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Checa Karolina Muchova(12) este domingo a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Elena Rybakina 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) Karolina Muchova
16/03/2023 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Karolina Muchova 1-2 (6-7, 6-2, 4-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Mirra Andreeva
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Leylah Fernandez
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-4) Diana Shnaider
27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Elena Rybakina
25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elina Svitolina 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) Karolina Muchova
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Karolina Muchova 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Coco Gauff
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (1-6, 6-3, 6-0) Elise Mertens
14/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-2, 6-4) Aliaksandra Sasnovich
26/03/2026 Miami Open (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Karolina Muchova

Contador

