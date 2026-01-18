Elina Svitolina - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Elina Svitolina - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de enero de 2026.
La tenista Ucraniana Elina Svitolina(12) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Española Cristina Bucsa(51) este domingo a las 03:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/01/2026
| ASB Classic (Final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Xinyu Wang
|10/01/2026
| ASB Classic (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Iva Jovic
|09/01/2026
| ASB Classic (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-6)
| Sonay Kartal
|08/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Katie Boulter
|06/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Varvara Gracheva
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Cristina Bucsa
|05/01/2026
| Brisbane International (Treintaidosavos de final)
| Anna Bondar
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Cristina Bucsa
|13/12/2025
| Limoges (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Anhelina Kalinina