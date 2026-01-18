Elina Svitolina - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Elina Svitolina - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de enero de 2026.

La tenista Ucraniana Elina Svitolina(12) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Española Cristina Bucsa(51) este domingo a las 03:30.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 11/01/2026 ASB Classic (Final) Elina Svitolina 2-0 (6-3, 7-6) Xinyu Wang 10/01/2026 ASB Classic (Semifinal) Elina Svitolina 2-0 (7-6, 6-2) Iva Jovic 09/01/2026 ASB Classic (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) Sonay Kartal 08/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (7-5, 6-4) Katie Boulter 06/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-3, 6-1) Varvara Gracheva

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.