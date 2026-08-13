Elina Svitolina - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 13 agosto 2026 2:32
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Madrid, 13 de agosto de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(9) se enfrenta en Semifinal del torneo National Bank Open a la tenista polaca Iga Swiatek(8) este jueves no antes de las 01:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Iga Swiatek 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) Elina Svitolina
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) Iga Swiatek
03/06/2025 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Elina Svitolina 0-2 (1-6, 5-7) Iga Swiatek
25/03/2025 Miami Open (Octavos de final) Elina Svitolina 0-2 (6-7, 3-6) Iga Swiatek
21/02/2024 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-1, 6-4) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Ekaterina Alexandrova 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) Elina Svitolina
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Amanda Anisimova
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-1) Anastasia Potapova
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-3, 6-4) Elina Svitolina

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Diana Shnaider 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek
08/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-3, 1-6, 2-6) Iga Swiatek
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Viktorija Golubic 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Sara Bejlek 0-2 (0-6, 3-6) Iga Swiatek
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-0 (7-6, 6-2) Iga Swiatek

Iga Swiatek rompe el servicio de Elina Svitolina y se pone 2-0 por delante.

Iga Swiatek rompe el servicio de Elina Svitolina y se pone 2-0 por delante.

Iga Swiatek gana el primer juego y domina 1-0

Iga Swiatek gana el primer juego y domina 1-0

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