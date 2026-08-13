Elina Svitolina - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 13 de agosto de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(9) se enfrenta en Semifinal del torneo National Bank Open a la tenista polaca Iga Swiatek(8) este jueves no antes de las 01:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Iga Swiatek
| 1-2 (4-6, 6-2, 2-6)
| Elina Svitolina
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek
|03/06/2025
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Iga Swiatek
|25/03/2025
| Miami Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Iga Swiatek
|21/02/2024
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-2 (6-3, 0-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Amanda Anisimova
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Anastasia Potapova
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Elina Svitolina
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|08/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-3, 1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Viktorija Golubic
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Iga Swiatek