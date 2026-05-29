Elina Svitolina - Tamara Korpatsch, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Elina Svitolina - Tamara Korpatsch: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de mayo de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista alemana Tamara Korpatsch(95) este viernes a las 14:30.

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-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-0, 6-4) Kaitlin Quevedo 25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Svitolina 2-1 (3-6, 6-1, 7-6) Anna Bondar 16/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Final) Coco Gauff 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) Elina Svitolina 14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Iga Swiatek 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) Elina Svitolina 13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Tamara Korpatsch.