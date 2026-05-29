Elina Svitolina - Tamara Korpatsch, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Elina Svitolina - Tamara Korpatsch: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de mayo de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista alemana Tamara Korpatsch(95) este viernes a las 14:30.
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-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Kaitlin Quevedo
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (3-6, 6-1, 7-6)
| Anna Bondar
|16/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Final)
| Coco Gauff
| 1-2 (4-6, 7-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Iga Swiatek
| 1-2 (4-6, 6-2, 2-6)
| Elina Svitolina
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (2-6, 6-4, 6-4)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Tamara Korpatsch.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Tamara Korpatsch
| 2-1 (6-2, 2-6, 6-3)
| Xinyu Wang
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Tamara Korpatsch
|14/05/2026
| Paris (Octavos de final)
| Alina Charaeva
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-5)
| Tamara Korpatsch
|12/05/2026
| Paris (Dieciseisavos de final)
| Clara Burel
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Tamara Korpatsch
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Solana Sierra
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Tamara Korpatsch