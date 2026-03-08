Emma Raducanu - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Emma Raducanu - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
La tenista Británica Emma Raducanu(25) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este domingo a las 22:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/08/2025
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Emma Raducanu
|24/03/2025
| Miami Open (Octavos de final)
| Emma Raducanu
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Amanda Anisimova
|16/01/2025
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Emma Raducanu
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Emma Raducanu.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Emma Raducanu
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Anastasia Zakharova
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 2-1 (6-1, 5-7, 6-2)
| Emma Raducanu
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Emma Raducanu
| 1-1 (6-2, 4-6, 0-2)
| Camila Osorio
|07/02/2026
| Transylvania Open (Final)
| Emma Raducanu
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Sorana Cirstea
|06/02/2026
| Transylvania Open (Semifinal)
| Emma Raducanu
| 2-1 (7-5, 3-6, 6-3)
| Oleksandra Oliynykova
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Blinkova
| 1-2 (7-5, 1-6, 0-6)
| Amanda Anisimova
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 5-7, 6-7)
| Amanda Anisimova
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Janice Tjen
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Amanda Anisimova
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 0-0 ()
| Amanda Anisimova