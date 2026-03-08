Emma Raducanu - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 marzo 2026 21:32
Madrid, 8 de marzo de 2026.

La tenista Británica Emma Raducanu(25) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este domingo a las 22:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/08/2025 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 2-0 (6-2, 6-1) Emma Raducanu
24/03/2025 Miami Open (Octavos de final) Emma Raducanu 2-0 (6-1, 6-3) Amanda Anisimova
16/01/2025 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Emma Raducanu 2-0 (6-3, 7-5) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Emma Raducanu.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Emma Raducanu 2-0 (6-1, 6-3) Anastasia Zakharova
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 2-1 (6-1, 5-7, 6-2) Emma Raducanu
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Emma Raducanu 1-1 (6-2, 4-6, 0-2) Camila Osorio
07/02/2026 Transylvania Open (Final) Emma Raducanu 0-2 (0-6, 2-6) Sorana Cirstea
06/02/2026 Transylvania Open (Semifinal) Emma Raducanu 2-1 (7-5, 3-6, 6-3) Oleksandra Oliynykova

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Anna Blinkova 1-2 (7-5, 1-6, 0-6) Amanda Anisimova
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Amanda Anisimova
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 5-7, 6-7) Amanda Anisimova
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Janice Tjen 0-2 (1-6, 3-6) Amanda Anisimova
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Barbora Krejcikova 0-0 () Amanda Anisimova

