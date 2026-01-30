Espanyol - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de enero de 2026.
El Espanyol, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Deportivo Alavés este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 52
| 21
|2
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|3
| Champions
| Atlético
| 44
| 21
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 21
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 21
|15
| Permanencia
| Alavés
| 22
| 21
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 21
-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Ramon Terrats, Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Jofre Carreras; Roberto Fernandez, Pere Milla.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Carlos Protesoni, Jon Pacheco, Jonny Otto; Calebe, Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|22/02/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Espanyol
|14/09/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Alavés
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés