Espanyol - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de septiembre de 2026.
El Espanyol, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante Elche este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Rayo, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada como local contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 18
| 6
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 6
|6
| Conference League
| Alavés
| 10
| 6
|8
| Permanencia
| Espanyol
| 7
| 6
|18
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|19
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
|20
| Descenso
| Elche
| 2
| 6
Onces iniciales probables
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Clemens Riedel, Roger Hinojo, Leandro Cabrera, Vanja Drkusic; Urko Gonzalez de Zarate, Alex Calatrava, Edu Exposito, Tyrhys Dolan; Marcos Fernandez, Roberto Fernandez.
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Federico Redondo, Victor Chust; Gonzalo Villar, Tete Morente, German Valera, Martim Neto, Marc Aguado, Abiel Osorio.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|27/04/2024
| LaLiga2
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|18/11/2023
| LaLiga2
| Elche
| 0-2
| Espanyol
|19/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Espanyol
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona