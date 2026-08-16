Espanyol - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
El Espanyol, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio RCDE Stadium ante Levante este domingo a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el décimo lugar, llega tras en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Nunez, Clemens Riedel, Roger Hinojo; Tyrhys Dolan, Javi Hernandez, Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Alex Calatrava, Roberto Fernandez.
LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez, Aissa Mandi, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Jon Olasagasti, Oriol Rey, Victor Garcia, Paco Cortes, Carlos Alvarez, Ivan Romero.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|04/02/2024
| LaLiga2
| Espanyol
| 2-1
| Levante
|08/09/2023
| LaLiga2
| Espanyol
| 4-1
| Levante
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante
|17/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Mallorca
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante