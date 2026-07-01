Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.

La selección de Estados Unidos se enfrenta en Dieciseisavos de final a Bosnia y Herzegovina este jueves a las 02:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Levi's Stadium de San Francisco (Santa Clara), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream; Sergino Dest, Tyler Adams, Malik Tillman, Antonee Robinson, Weston McKennie, Christian Pulisic, Folarin Balogun.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Benjamin Tahirovic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.

-Últimos Resultados de Estados Unidos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 3-2 USA 19/06/2026 World Cup Grp. D USA 2-0 Australia 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay

-Últimos Resultados de Bosnia y Herzegovina.