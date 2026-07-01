Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de julio de 2026.
La selección de Estados Unidos se enfrenta en Dieciseisavos de final a Bosnia y Herzegovina este jueves a las 02:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Levi's Stadium de San Francisco (Santa Clara), en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream; Sergino Dest, Tyler Adams, Malik Tillman, Antonee Robinson, Weston McKennie, Christian Pulisic, Folarin Balogun.
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Benjamin Tahirovic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.
-Últimos Resultados de Estados Unidos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/06/2026
| World Cup Grp. D
| Turkiye
| 3-2
| USA
|19/06/2026
| World Cup Grp. D
| USA
| 2-0
| Australia
|13/06/2026
| World Cup Grp. D
| USA
| 4-1
| Paraguay
-Últimos Resultados de Bosnia y Herzegovina.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/06/2026
| World Cup Grp. B
| Bosnia and Herzegovina
| 3-1
| Qatar
|18/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 4-1
| Bosnia and Herzegovina
|12/06/2026
| World Cup Grp. B
| Canada
| 1-1
| Bosnia and Herzegovina