Fabian Marozsan - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Bucharest Open

Fabian Marozsan - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Bucharest Open
Fabian Marozsan - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Bucharest Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 abril 2026 13:12
Madrid, 4 de abril de 2026.

El tenista Húngaro Fabian Marozsan(47) se enfrenta en Semifinal del torneo Bucharest Open al tenista Español Daniel Merida Aguilar(136) este sábado a las 14:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Fabian Marozsan.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/04/2026 Bucharest Open (Cuartos de final) Daniel Altmaier 0-2 (2-6, 6-7) Fabian Marozsan
03/04/2026 Bucharest Open (Octavos de final) Stefanos Sakellaridis 0-2 (6-7, 5-7) Fabian Marozsan
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) Joao Fonseca
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (4-6, 7-6, 4-6) Roberto Bautista Agut
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Arthur Rinderknech

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/04/2026 Bucharest Open (Cuartos de final) Titouan Droguet 1-1 (6-4, 6-7, 1-3) Daniel Merida Aguilar
03/04/2026 Bucharest Open (Octavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) Adrian Mannarino
31/03/2026 Bucharest Open (Dieciseisavos de final) Otto Virtanen 1-2 (6-7, 7-5, 5-7) Daniel Merida Aguilar
31/03/2026 Bucharest Open, Qualification (Cuartos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-2, 6-2) Joel Schwaerzler
30/03/2026 Bucharest Open, Qualification (Octavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-1, 6-2) Saba Purtseladze

