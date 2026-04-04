Fabian Marozsan - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Bucharest Open

Fabian Marozsan - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Bucharest Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de abril de 2026.
El tenista Húngaro Fabian Marozsan(47) se enfrenta en Semifinal del torneo Bucharest Open al tenista Español Daniel Merida Aguilar(136) este sábado a las 14:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Fabian Marozsan.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/04/2026
| Bucharest Open (Cuartos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Fabian Marozsan
|03/04/2026
| Bucharest Open (Octavos de final)
| Stefanos Sakellaridis
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Fabian Marozsan
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (4-6, 6-3, 2-6)
| Joao Fonseca
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (4-6, 7-6, 4-6)
| Roberto Bautista Agut
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Arthur Rinderknech
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/04/2026
| Bucharest Open (Cuartos de final)
| Titouan Droguet
| 1-1 (6-4, 6-7, 1-3)
| Daniel Merida Aguilar
|03/04/2026
| Bucharest Open (Octavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-2)
| Adrian Mannarino
|31/03/2026
| Bucharest Open (Dieciseisavos de final)
| Otto Virtanen
| 1-2 (6-7, 7-5, 5-7)
| Daniel Merida Aguilar
|31/03/2026
| Bucharest Open, Qualification (Cuartos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Joel Schwaerzler
|30/03/2026
| Bucharest Open, Qualification (Octavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Saba Purtseladze