Felix Auger-Aliassime - Roman Andres Burruchaga, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Felix Auger-Aliassime - Roman Andres Burruchaga: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de mayo de 2026.
El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(6) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista argentino Roman Andres Burruchaga(68) este jueves a las 16:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-2 (4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6)
| Daniel Altmaier
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (6-4, 5-7, 4-6)
| Aleksandar Kovacevic
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Vit Kopriva
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Mariano Navone
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Roman Andres Burruchaga.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Sebastian Baez
| 1-2 (6-2, 5-7, 2-6, 0-2)
| Roman Andres Burruchaga
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Luciano Darderi
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Roman Andres Burruchaga
|15/05/2026
| Bordeaux (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Roman Andres Burruchaga
|13/05/2026
| Bordeaux (Dieciseisavos de final)
| Pierre Delage
| 1-2 (3-6, 6-4, 4-6)
| Roman Andres Burruchaga
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Mattia Bellucci