Francisco Cerundolo - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Francisco Cerundolo - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open
Publicado: lunes, 23 marzo 2026 16:02
Madrid, 23 de marzo de 2026.

El tenista Argentino Francisco Cerundolo(19) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open al tenista Ruso Daniil Medvedev(10) este lunes a las 17:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-4, 6-2) Thiago Agustin Tirante
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (1-6, 5-7) Jack Draper
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 2-1 (6-4, 5-7, 7-6) Benjamin Bonzi
28/02/2026 Chile Open (Semifinal) Francisco Cerundolo 0-2 (3-6, 4-6) Yannick Hanfmann
27/02/2026 Chile Open (Cuartos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-1, 6-1) Emilio Nava

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Rei Sakamoto 1-2 (7-6, 3-6, 1-6) Daniil Medvedev
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Daniil Medvedev 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 0-2 (3-6, 6-7) Daniil Medvedev
13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Jack Draper 0-2 (1-6, 5-7) Daniil Medvedev
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-4) Alex Michelsen

