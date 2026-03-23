Francisco Cerundolo - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Francisco Cerundolo - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de marzo de 2026.
El tenista Argentino Francisco Cerundolo(19) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open al tenista Ruso Daniil Medvedev(10) este lunes a las 17:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Thiago Agustin Tirante
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Jack Draper
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-1 (6-4, 5-7, 7-6)
| Benjamin Bonzi
|28/02/2026
| Chile Open (Semifinal)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Yannick Hanfmann
|27/02/2026
| Chile Open (Cuartos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Emilio Nava
-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Rei Sakamoto
| 1-2 (7-6, 3-6, 1-6)
| Daniil Medvedev
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Jack Draper
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Daniil Medvedev
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Alex Michelsen