Galatasaray - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Galatasaray - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions
Onces Iniciales probables: Galatasaray - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions- ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 13 octubre 2026 16:02
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Madrid, 13 de octubre de 2026.

El Galatasaray se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Barcelona este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el estadio Rams Global Stadyumu.

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 3 1
2 Bayern Munich 3 1
3 Barcelona 3 1
4 Manchester United 3 1
5 Como 3 1
6 VfB Stuttgart 3 1
6 Sporting CP 3 1
8 Manchester City 3 1
9 Lens 3 1
9 Real Betis 3 1
9 Aston Villa 3 1
12 Borussia Dortmund 3 1
13 Real Madrid 3 1
13 Liverpool 3 1
15 Arsenal 3 1
16 AEK Athens 3 1
17 Roma 1 1
17 Shakhtar Donetsk 1 1
19 PSV Eindhoven 1 1
19 Fenerbahce 1 1
21 Villareal 0 1
22 Slavia Prague 0 1
22 Lille 0 1
22 Club Brugge 0 1
25 Atlético de Madrid 0 1
25 Inter 0 1
27 Napoles 0 1
27 LASK 0 1
29 Galatasaray 0 1
29 Viking 0 1
31 Oporto 0 1
32 RB Leipzig 0 1
33 Feyenoord 0 1
34 Sabah FK 0 1
35 Slovan Bratislava 0 1
36 Bodo/Glimt 0 1

Onces iniciales probables

GALATASARAY: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Victor Osimhen.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus.

Últimos Resultados de Galatasaray

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/09/2026 Champions Sporting CP 3-1 Galatasaray
18/03/2026 Champions Liverpool 4-0 Galatasaray
10/03/2026 Champions Galatasaray 1-0 Liverpool
25/02/2026 Champions Juventus 3-2 Galatasaray
17/02/2026 Champions Galatasaray 5-2 Juventus

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
19/09/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Barcelona
16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing
13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona
09/09/2026 Champions Barcelona 5-1 Feyenoord
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