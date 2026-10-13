Galatasaray - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 13 de octubre de 2026.
El Galatasaray se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Barcelona este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el estadio Rams Global Stadyumu.
Clasificación Actual
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Partidos Jugados
|1
|Paris Saint-Germain
|3
|1
|2
|Bayern Munich
|3
|1
|3
|Barcelona
|3
|1
|4
|Manchester United
|3
|1
|5
|Como
|3
|1
|6
|VfB Stuttgart
|3
|1
|6
|Sporting CP
|3
|1
|8
|Manchester City
|3
|1
|9
|Lens
|3
|1
|9
|Real Betis
|3
|1
|9
|Aston Villa
|3
|1
|12
|Borussia Dortmund
|3
|1
|13
|Real Madrid
|3
|1
|13
|Liverpool
|3
|1
|15
|Arsenal
|3
|1
|16
|AEK Athens
|3
|1
|17
|Roma
|1
|1
|17
|Shakhtar Donetsk
|1
|1
|19
|PSV Eindhoven
|1
|1
|19
|Fenerbahce
|1
|1
|21
|Villareal
|0
|1
|22
|Slavia Prague
|0
|1
|22
|Lille
|0
|1
|22
|Club Brugge
|0
|1
|25
|Atlético de Madrid
|0
|1
|25
|Inter
|0
|1
|27
|Napoles
|0
|1
|27
|LASK
|0
|1
|29
|Galatasaray
|0
|1
|29
|Viking
|0
|1
|31
|Oporto
|0
|1
|32
|RB Leipzig
|0
|1
|33
|Feyenoord
|0
|1
|34
|Sabah FK
|0
|1
|35
|Slovan Bratislava
|0
|1
|36
|Bodo/Glimt
|0
|1
Onces iniciales probables
GALATASARAY: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Victor Osimhen.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus.
Últimos Resultados de Galatasaray
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|09/09/2026
|Champions
|Sporting CP
|3-1
|Galatasaray
|18/03/2026
|Champions
|Liverpool
|4-0
|Galatasaray
|10/03/2026
|Champions
|Galatasaray
|1-0
|Liverpool
|25/02/2026
|Champions
|Juventus
|3-2
|Galatasaray
|17/02/2026
|Champions
|Galatasaray
|5-2
|Juventus
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|10/10/2026
|LaLiga
|Barcelona
|3-0
|Getafe
|19/09/2026
|LaLiga
|Sevilla
|1-3
|Barcelona
|16/09/2026
|LaLiga
|Barcelona
|7-2
|Racing
|13/09/2026
|LaLiga
|Levante
|2-4
|Barcelona
|09/09/2026
|Champions
|Barcelona
|5-1
|Feyenoord