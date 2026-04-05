Getafe - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Getafe - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 abril 2026 13:17
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Madrid, 5 de abril de 2026.

El Getafe, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante el Athletic este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
GETAFE: David Soria; Sebastian Boselli, Djene, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Adrian Liso, Mauro Arambarri, Martin Satriano, Luis Milla, Luis Vazquez.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe
15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao
15/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Getafe
03/05/2024 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao
27/09/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe
14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe
08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis
02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe
22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis
14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao
07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona
28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao
20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche

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