Getafe - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de abril de 2026.

El Getafe, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante el Athletic este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GETAFE: David Soria; Sebastian Boselli, Djene, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Adrian Liso, Mauro Arambarri, Martin Satriano, Luis Milla, Luis Vazquez.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 15/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Getafe 03/05/2024 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 27/09/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Athletic.