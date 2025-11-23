Getafe - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Atlético de Madrid este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Djene, Domingos Duarte, Diego Rico; Adrian Liso, Luis Milla, Mauro Arambarri, Mario Martin, Borja Mayoral.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez, Marcos Llorente; Alejandro Baena, Julian Alvarez.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/03/2025 LaLiga Getafe 2-1 Atlético 15/12/2024 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 15/05/2024 LaLiga Getafe 0-3 Atlético 19/12/2023 LaLiga Atlético 3-3 Getafe 04/02/2023 LaLiga Atlético 1-1 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.