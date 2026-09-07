Getafe - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de septiembre de 2026.
El Getafe, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante Celta de Vigo este lunes a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Celta de Vigo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Alavés
| 10
| 4
|3
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|4
| Champions
| Betis
| 9
| 4
|5
| Europa League
| Deportivo
| 8
| 4
|6
| Conference League
| Atlético
| 7
| 4
|15
| Permanencia
| Getafe
| 3
| 3
|17
| Permanencia
| Celta
| 2
| 4
|18
| Descenso
| Malaga
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 4
Onces iniciales probables
GETAFE: David Soria; Kiko, Djene, Zaid Abner Romero, Johan Mojica; Andres Garcia, Orel Mangala, Francho Serrano, Ramon Terrats; Enes Unal, Martin Satriano.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Javi Galan; Hugo Gonzalez, Ferran Jutgla, Williot Swedberg.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|04/11/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Getafe
|11/02/2024
| LaLiga
| Getafe
| 3-2
| Celta
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
|23/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Sevilla