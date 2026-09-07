Getafe - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Getafe - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 7 septiembre 2026 14:01
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Madrid, 7 de septiembre de 2026.

El Getafe, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante Celta de Vigo este lunes a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Celta de Vigo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 12 4
2 Champions Alavés 10 4
3 Champions Real Madrid 9 4
4 Champions Betis 9 4
5 Europa League Deportivo 8 4
6 Conference League Atlético 7 4
15 Permanencia Getafe 3 3
17 Permanencia Celta 2 4
18 Descenso Malaga 2 4
19 Descenso Elche 1 3
20 Descenso Valencia 1 4

Onces iniciales probables

GETAFE: David Soria; Kiko, Djene, Zaid Abner Romero, Johan Mojica; Andres Garcia, Orel Mangala, Francho Serrano, Ramon Terrats; Enes Unal, Martin Satriano.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Javi Galan; Hugo Gonzalez, Ferran Jutgla, Williot Swedberg.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta
17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe
24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta
04/11/2024 LaLiga Celta 1-0 Getafe
11/02/2024 LaLiga Getafe 3-2 Celta

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe
23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing
15/08/2026 LaLiga Alavés 3-0 Getafe
23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna
17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe

Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta
30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao
27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta
23/05/2026 LaLiga Celta 1-0 Sevilla

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