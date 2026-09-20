Getafe - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

El Getafe, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante Málaga este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Villareal, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 15 6 4 Champions Atlético 13 6 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 7 17 Permanencia Getafe 5 6 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Valencia 4 6 20 Descenso Malaga 3 6

Onces iniciales probables

GETAFE: David Soria; Andres Garcia, Djene, Nemanja Gudelj, Zaid Abner Romero, Johan Mojica; Francho Serrano, Orel Mangala, Ramon Terrats; Enes Unal, Martin Satriano.MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Juan Berrocal, Jose Salinas; David Larrubia, Izan Merino, Pablo Martinez, Dani Lorenzo; Adrian Nino, Chupe.

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe 13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo 07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta 31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe 23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing

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