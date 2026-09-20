Getafe - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Getafe - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 20 septiembre 2026 9:01
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Madrid, 20 de septiembre de 2026.

El Getafe, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante Málaga este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Villareal, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 21 7
2 Champions Real Madrid 15 6
3 Champions Betis 15 6
4 Champions Atlético 13 6
5 Europa League Sevilla 13 7
6 Conference League Alavés 11 7
17 Permanencia Getafe 5 6
18 Descenso Elche 5 7
19 Descenso Valencia 4 6
20 Descenso Malaga 3 6

Onces iniciales probables

GETAFE: David Soria; Andres Garcia, Djene, Nemanja Gudelj, Zaid Abner Romero, Johan Mojica; Francho Serrano, Orel Mangala, Ramon Terrats; Enes Unal, Martin Satriano.
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Juan Berrocal, Jose Salinas; David Larrubia, Izan Merino, Pablo Martinez, Dani Lorenzo; Adrian Nino, Chupe.

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe
13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo
07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta
31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe
23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal
13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga
06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante
30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga
24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo
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