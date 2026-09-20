Getafe - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de septiembre de 2026.
El Getafe, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante Málaga este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Villareal, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|17
| Permanencia
| Getafe
| 5
| 6
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
Onces iniciales probables
GETAFE: David Soria; Andres Garcia, Djene, Nemanja Gudelj, Zaid Abner Romero, Johan Mojica; Francho Serrano, Orel Mangala, Ramon Terrats; Enes Unal, Martin Satriano.
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Juan Berrocal, Jose Salinas; David Larrubia, Izan Merino, Pablo Martinez, Dani Lorenzo; Adrian Nino, Chupe.
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
|24/08/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Deportivo